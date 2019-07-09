Пейте отечественное: зачем власти хотят поднять акцизы на вино

Власти планируют с 2020 года резко поднять акцизы на вино. Такой законопроект разработан в правительстве. Акциз на игристые вина предполагается повысить с нынешних 36 руб. за литр до 40 руб., а на обычные (тихие) вина — вообще почти в два раза, с 18 руб. до 31 руб.

- В первую очередь это скажется на стоимости импортных вин низкой ценовой категории, - объясняет Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. - Потому что стоит вино 300 или 330 рублей, это существенно. В стоимости же более дорогих вин акциз не так заметен.

Отечественных вин повышение акциза тоже касается. Но тут есть детали. Те наши производители, которые делают вино не из привозных виноматериалов, а из собственного, выращенного в России, винограда, смогут получать налоговый вычет. Таким образом власти пытаются поддержать отечественных виноделов, не нарушая нормы ВТО. Сейчас для некоторых видов отечественных вин действует пониженная ставка акциза — а это нарушает правила Всемирной торговой организации, по поводу чего возмущаются импортеры. Предоставлять же своим производителям налоговые вычеты нормы ВТО не запрещают. В итоге же вину из российского винограда будет проще конкурировать на полках с дешевым испанским или чилийским, которое после повышения акциза уже не будет таким дешевым. (Будут ли этому рады потребители — отдельный вопрос).

- По идее, документ направлен на то, чтобы тем, кто здесь у нас производит вино из российского винограда, было хорошо. Чтобы они сажали больше винограда и развивалась отрасль, - говорит Леонид Попович. - Что получится на деле, посмотрим, когда будет принят закон. Ведь сейчас этот документ даже еще не внесен в Госдуму, и как он еще изменится, непонятно. Я бы пока даже цифры какие-то называть поостерегся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России подорожает вино

Цены на вино в России могут существенно вырасти после того, как правительство повысит акцизы. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, кабмин подготовил соответствующие поправки в Налоговый кодекс (подробности)