В России насчитали нулевую инфляцию: Почему цены перестали расти

В начале каждого месяца Росстат публикует данные о том, как изменились цены за месяц прошлый. Сводка за июнь многих удивила, ведь статистики насчитали нам нулевую инфляцию: платили россияне в магазинах ровно столько же, сколько и раньше.

Впрочем, эксперты утверждают, что ничего удивительного тут нет.

- Мы наблюдаем сезонное явление. Как только в стране хороший урожай, инфляция идет вниз за счет продовольственных товаров. Так что ничего неожиданного тут нет, - объяснил главный экономист консалтинговой компании «Капитал» Евгений Надоршин. - Каждый, кто ходит по магазинам и следит за ценами, мог заметить, что овощи подешевели. Огурцы, помидоры, уже есть отечественные яблоки нового урожая.

И правда, если всмотреться в данные Росстата, окажется, что цены на всю группа продовольственных товаров снизились на полпроцента. Вместе с небольшим подорожанием услуг и непродовольственных товаров, например, бензина, и получилась нулевая инфляция. Последний раз такое случалось не так давно — в августе прошлого года. А еще годом ранее фиксировали даже дефляцию, то есть снижение цен. А вот именно в месяце июне в последний раз нулевая инфляция была в 1991 году.

За год инфляция в стране составила 4,7%. При этом официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год составляет 4,3%.