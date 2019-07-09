Пранкер Вован - опозорившемуся премьеру Македонии: Тут не связь надо улучшать, а мозг!

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) устроили в маленькой Северной Македонии большой скандал. В понедельник вечером они обнародовали разговор с премьером балканской страны Зораном Заевым, который целый год думал, что откровенничал с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Говорил он и о смещении президента Сербии в случае, если тот предпочтет Брюсселю Москву, и о покупке у Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалии для Македонской церкви (входит в Сербскую православную церковь) за 100 тысяч евро кэшем - по скидке от Порошенко, «приведшего друга».

И вот на следующий день опозорившийся Заев созвал специальную пресс-конференцию, где признался, что слушал записи всю ночь, и попытался оправдаться.

- Это структуры, которые используют новые формы, тактики и инструменты для медиадискредитации, чаще всего направленной против личностей и государств с евроатлантическими устремлениями. Манипуляции, как правило, происходят от пропагандистских СМИ с явно выраженной антинатовской ориентацией, а в нашей стране их первыми распространяют медиаканалы, которые ежедневно передают ложь, антинатовскую пропаганду и дезинформацию, - цитируют его слова РИА Новости.

Говоря о неких следах «технического вмешательства», он упирал на ложные выводы о содержании бесед с псевдо-Порошенко. В том числе, и о покупке томоса.

- Такова и часть с вопросом о Македонской православной церкви, где есть техническое вмешательство, там я говорю лишь о своей приверженности тому, чтобы МПЦ получила автокефалию. Также никогда не была спорной или тайной моя позиция о вкладе и поддержке МПЦ дома и за границей, - уверял он и перешел на другую болезненную тему. - Сожалею, что…из-за невнимания можете сказать что-то, что в сущности обстоит не так. Определенность Сербии в отношении интеграции в ЕС ясна. Суть разговора не в этом, я никого не хочу оскорбить в этой части, но суть в том, что, действительно, сейчас очень заметно сотрудничество между Сербией и Россией.

Пожаловавшись на свою «открытость и доступность», Заев напомнил, что оказался в хорошей компании других жертв российских пранкеров и напоследок объявил, что уходить в отставку не собирается, на чем уже настаивает оппозиция. Пообещав заодно усилить контроль за правительственной связью (напомним, разговаривал он с «Порошенко» по вотсапу, там же делился и номером премьера Косово).

«КП» попросила прокомментировать услышанное и виновников международного скандала.

- Это все детские оправдания. Запись - оригинал. Можем кому угодно послать на экспертизу, хоть в Северную Македонию. Как он связь свою улучшит? Обновит вотсап на телефоне, если только. Тут не связь надо улучшать, а мозг! - ответил своей жертве Владимир Кузнецов.