Рейтинг самых тяжелых профессий: опаснее всего в России бурить и рулить

Добыча полезных ископаемых признана самой опасной работой в России, сообщил Роспотребнадзор. 48% всех профессиональных заболеваний приходится именно на нефтяную, газовую и другие отрасли, связанные с извлечением богатств из недр. Но люди знают, для чего рискуют - ведь именно добыча ископаемых еще и самая высокооплачиваемая отрасль в стране (средняя зарплата - 127 тысяч рублей, по данным Росстата).

А вот другие наиболее опасные сферы деятельности не славятся высокими зарплатами: это обрабатывающая промышленность (27% профзаболеваний) и транспорт (10%).

Среди мужчин чаще всего страдают от травм проходчики, водители, горнорабочие, машинисты экскаватора и горных машин. Среди женщин - крановщицы, медсестры, маляры и доярки.

Можно ли в наши дни совсем обезопасить человеческий труд? Глава департамента конфедерации труда России Олег Бабич, считает что пока это невозможно, но вскоре человечество к этому придет.

- Вопрос будет решен, как только придумают, как на производстве вообще обходиться без участия человека. Полностью переложить тяжелый труд на машины, - заявил он.

К слову, в четверти случаев к профессиональным заболеваниям приводит перенапряжение на работе, говорится в исследовании. Еще 65% - это несчастные случаи, связанные с травмами и отравлениями.

Рейтинг самых тяжелых профессийФото: Рушан КАЮМОВ

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