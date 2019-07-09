2019-07-09T10:23:54+03:00
Общество

Стали известны самые опасные профессии в России

Профессиональные заболевания чаще всего связаны с физическими перегрузками, производственными травмами и химическими отправлениями
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стали известны самые опасные сферы деятельности в РоссииСтали известны самые опасные сферы деятельности в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Роспотребнадзор выяснил у работников каких сфер деятельности чаще всего диагностировали заболевания, связанные с профессией. Анализировались данные за 2018 год.

Около половины зарегистрированных случаев, 47,5% - работники компаний по добыче полезных ископаемых. Это лидер в антирейтинге профессий. На втором месте и 27,3% сотрудники предприятий, занимающихся обрабатывающим производством. Замыкает тройку лидеров, как сообщает RT, представители предприятий транспортировки и хранения. Таких случаев 10,5%. Затем идут случаи среди строителей, это 5%, а на пятом месте сотрудники предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Их 3,9%.

Профессиональные заболевания чаще всего связаны с физическими перегрузками работников, производственными травмами, отравлениями химическими веществами и так далее. При этом за последние годы с 2013 до 2018 число случаев профессиональных заболеваний сократилось с 8,1 тысяч до 5,1 тысячи.

Напомним, что сотрудники имеют право на компенсации и соцподдержку при трудовых травмах. "КП" писала как добиться компенсаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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