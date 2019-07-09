2019-07-09T18:33:15+03:00
Звезды

79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой

Звезда "Бриллиантовой руки" до сих пор пользуется популярностью у мужчин
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана СветличнаяСветлана СветличнаяФото: Александр КАТЕРУША
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Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым. Актриса находится в прекрасной форме, а ее внешностью до сих пор восхищаются мужчины.

Сейчас Светлана Светличная пакует чемодан. Знаменитая актриса планирует отдохнуть в Турции. Там звезде нравится. Ведь местные мужчины от нее без ума..

"Я поеду в Турцию вместе с детьми: с правнуком, с внучкой и невесткой. Я уже с ними была там, и мне очень понравилось. Все пришлось по душе! И море, и магазинчики, и турки! Там вовремя пробудилось все женское!", - делится сокровенным звезда "Бриллиантовой руки".

Как призналась Светличная, в Турции мужчины ходили за ней по пятам. Они без конца восхищались ее внешностью и осыпали комплиментами.

"Пусть это прозвучит нескромно, но зато правда. Турки мне говорили, что я самая красивая. Дело в том, что «Бриллиантовую руку» показывают и в Турции. Именно поэтому я там узнаваема!", - цитирует знаменитость Собеседник.Ru.

Светличная уверена - популярностью у мужчин она пользуется не случайно. Артистка признается, что ее фигура с молодости почти не изменились. Звезда по-прежнему в прекрасной форме. "Я стараюсь держать себя в руках!.. Хочу нравиться людям и быть в хорошем настроении", - заключила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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