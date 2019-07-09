2019-07-09T17:03:08+03:00
Происшествия

Пока Александр Кокорин в тюрьме, его жена копит штрафы, рассекая по Москве на "Гелендвагене" за 75 млн

Только за июль Дарья Кокорина словила 3 штрафа за превышение скорости [эксклюзив kp.ru]
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Только за 9 дней июля автомобиль превысил скорость три раза.Только за 9 дней июля автомобиль превысил скорость три раза.
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Сегодня "Комсомолка" писала о том, как машину футболиста Александра Кокорина эвакуировали в центре столицы за неправильную стоянку. Его внедорожник "Гелендваген", которым Александр хвастался в соцсетях, сегодня отвезли на штрафстоянку на юго-востоке Москвы.

Как оказалось, на машине висит 54 штрафа, многие из которых появились уже после того, как Кокорина посадили в СИЗО, а потом и вовсе этапировали в колонию в Белгородской области. Все это время немецким конем за 75 млн рублей пользовалась жена футболиста Дарья Кокорина.

Мерседес Кокорина на эвакуаторе.

Мерседес Кокорина на эвакуаторе.

- К настоящему моменту на автомобиле Мерседес "Гелендваген" с номером В...ОР.. числятся аж 54 неоплаченных штрафа. Только за 9 дней июля автомобиль превысил скорость три раза, что попало на камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

На данный момент неизвестно, кого освободят раньше: Гелендваген или Сашу.

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Инцидент произошел днем 9 июля в Арбатском районе Москвы. Мерседес «Гелендваген» скандально известного футболиста Кокорина был припаркован недалеко от дома, где живут Александр и его жена Дарья (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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