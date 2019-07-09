Пока Александр Кокорин в тюрьме, его жена копит штрафы, рассекая по Москве на "Гелендвагене" за 75 млн

Сегодня "Комсомолка" писала о том, как машину футболиста Александра Кокорина эвакуировали в центре столицы за неправильную стоянку. Его внедорожник "Гелендваген", которым Александр хвастался в соцсетях, сегодня отвезли на штрафстоянку на юго-востоке Москвы.

Как оказалось, на машине висит 54 штрафа, многие из которых появились уже после того, как Кокорина посадили в СИЗО, а потом и вовсе этапировали в колонию в Белгородской области. Все это время немецким конем за 75 млн рублей пользовалась жена футболиста Дарья Кокорина.

Мерседес Кокорина на эвакуаторе.

- К настоящему моменту на автомобиле Мерседес "Гелендваген" с номером В...ОР.. числятся аж 54 неоплаченных штрафа. Только за 9 дней июля автомобиль превысил скорость три раза, что попало на камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

На данный момент неизвестно, кого освободят раньше: Гелендваген или Сашу.

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