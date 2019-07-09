Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить

В рамках программы «Москва – столица здоровья» все больше пациентов из Ленского района Архангельской области бесплатно лечатся в столичных клиниках. Для многих из них такое лечение – спасение в прямом смысле этого слова. Увы, но в Архангельских больницах не всегда есть то оборудование и специалисты, которые необходимы. И в этом случае столичные клиники – это возвращение к жизни для таких пациентов.

- Когда мне сообщили, что можно ехать на реабилитацию в Москву, я сутки вообще не спала, все думала - это же нереально, как такое может быть? – рассказывает пенсионерка Вера Николаевна.

У Веры Николаевны был диагностирован инсульт. Местные врачи помогли, чем смогли, но специалистов по реабилитации как и самого реабилитационного центра для восстановления после инсульта в районе не было, нога и рука у пожилой женщины перестали двигаться. Когда муж приехал забирать ее из Яренской больницы, то лечащий врач сообщил, что есть возможность пройти бесплатное лечение в Москве. Пенсионерка признается: поверить, что все будет бесплатно, было невозможно. Ведь всем известна пословица про бесплатный сыр.

- Я до последнего боялась, что придется платить. Но все действительно оказалось бесплатно - и дорога, и самолет, и лечение. Все было на самом деле. Взяла с собой историю болезни, полис и паспорт. К дому подъехала машина, посадили, довезли до Сыктывкара, там посадили на самолет. В Москве меня встретили кураторы, привезли в городскую клиническую больницу №15 им. Филатова. Остановились перед воротами, нам охрана сразу говорит: проезжайте - вас ждут. Я сразу подумала: наверно, с кем-то спутали, думают, какую-то важную персону везут, а не меня.

Как оказалось, ждали именно ее. У приемного покоя стояли врачи с коляской, женщину повезли внутрь, вскоре ей сделали рентген, компьютерную томографию (КТ), взяли анализы крови, и затем определили в двухместную палату.

- Меня обследовали полностью с головы до ног, подлечили сердце, печень, она у меня больная была. Кормят достойно - фрукты дают и кашки, и супы, все как полагается. Вот кто я такая? Простая пенсионерка, а относятся все как к важной персоне. Врачи здесь чуткие, им расскажешь про свои болячки, а они еще и благодарят – говорят, спасибо, что сказали, - улыбается пенсионерка.

Вскоре она в полной мере ощутила на себе качество услуг столичной медицины. Реабилитация шла как и положено: капельницы, физическая нагрузка, инструкторы по ЛФК, массажи, специальные тренажеры, где Веру Николаевну учили заново ходить.

– Сейчас чувствую себя хорошо, уже выписывают, отвезут из Москвы до самого дома. Мне дали с собой брошюрку о том, как правильно восстанавливаться - с физкультурными упражнениями. Начали на руке пальчики шевелиться. С ногой сейчас все нормально – хожу сама на занятия, гуляю. Дома ведь почти не передвигалась, тихонечко ходила с мужем или с сыном. Сейчас мне подарили специальную 4-опорную тросточку, бандаж, чтобы рука не висела.

Женщина не скрывает радости от своего «вояжа» в столичную больницу.

- Вернусь, буду советовать односельчанам, - решительно заявляет она. - Если есть такая возможность – пусть не упускают, едут. Больницы очень хорошие. Программа работает на самом деле, никаких мифов. У нас по деревне вообще сплетни были, что меня в рабство увозят – мы шутили, да, мол, на кирпичный завод. Мне тут подарили московскую симку - из дома каждый день звонят, спрашивают, как я тут. А мне здесь нравится, и я благодарна, что все это организовали, это очень доброе дело. Если кто-то до сих пор боится - не надо бояться, здоровье важнее.