На GMIS-2019 Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество на форумном треке

В Екатеринбурге состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. Мероприятие прошло на полях Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).

Стороны обсудили сотрудничество в рамках подготовки и проведения международных деловых мероприятий и выездной сессии ПМЭФ в Ташкенте, а также открытие проектного офиса для рассмотрения инвестиционно-экспортных проектов.

«В рамках сотрудничества предлагаем всестороннюю синхронизацию деловых мероприятий в Ташкенте с повесткой ключевых событий Фонда Росконгресс, в том числе Петербургского международного экономического форума. Уверен, что это взаимодействие позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами», - отметил Антон Кобяков.

В частности, на встрече было предложено провести выездную сессию ПМЭФ с широким привлечением ведущих представителей российского бизнеса в Ташкенте и круглый стол «Россия - Узбекистан» в рамках ПМЭФ в 2020 году.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность участия Фонда Росконгресс в подготовке саммита ШОС в Самарканде в 2022 году.