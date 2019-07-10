МХАТ Дорониной задолжал государству почти 70 миллионов рублей и едва не стал банкротом

Но отголоски скандала как круги по воде расходятся. Одни говорят, что Доронину заставили отречься от «трона» под давлением, взяли в заложницы. Напомним, что в декабре прошлого года худруком МХАТа был назначен режиссер Эдуард Бояков. Другие утверждают, что у театра накопился долг перед Министерством культуры в 67,6 миллиона рублей, которые он не хотел возвращать. Поэтому не сегодня завтра «женский» МХАТ (так в закулисье назывался театр Дорониной) могли объявить банкротом. Или начать новое «театральное дело», не менее яркое, чем дело «7-й студии» Кирилла Серебренникова.

Татьяна Васильевна никаких разъяснений и комментариев не дает. Поэтому мы обратились к ее помощнику - народному артисту России Валентину Клементьеву, который на протяжении многих лет был правой рукой Дорониной.

- Рассказывать байки о том, что Татьяну Васильевну держали в заложницах, могли люди, ее совсем не знающие, - говорит Валентин Валентинович. - Повлиять на Доронину невозможно. Решение уйти с должности худрука было принято только ею, хотя это решение далось ей сложно. Татьяна Васильевна 30 лет руководила и за эти годы привыкла в театре быть хозяйкой, от которой зависело все - и постановки, и актеры...

- Но раз она, хоть и с трудом, приняла команду Боякова, тогда из-за чего весь сыр-бор с посланиями к президенту, с митингами на ступеньках театра?

- Когда только назначили Боякова, сразу возникла группа так называемых наследников и защитников МХАТа. Их человек двадцать - тридцать. Это очень специфические люди, там от любви до ненависти один шаг. Они считают театр и артистов своей собственностью. Поэтому все, кто не против Боякова, - предатели. При всей нелепости ситуации им удается довольно успешно манипулировать актерами, в том числе с помощью соцсетей. И некоторые артисты, к сожалению, оказались под их влиянием.

- Татьяна Доронина с этой фан-группой общается?

- Нет, конечно! Она знает, что такое безумные поклонники. Когда-то они сотнями стояли у нее под окнами, Доронина не могла выйти из дома. Эти люди сразу вынесли приговор: вместо Дорониной пришли разрушители. МХАТ закончился.

- Чем им так Бояков насолил?

- Хотя бы тем, что перестал выдавать бесплатные пригласительные. Сейчас они вынуждены покупать билеты в театр, которому, по их словам, «посвятили лучшие годы».

ЧТО ЕЩЕ УСТАНОВИЛИ ПРОВЕРКИ

Спектакль по цене квартиры

Три года назад МХАТ им. Горького потратил на выпуск спектакля «Варвары» 8,1 млн рублей. Но показали спектакль всего один раз - Доронину не устроил художественный уровень постановки. Такое бывает: строят декорации, шьют костюмы, актеры репетируют, а перед премьерой спектакль снимают. Бывало такое в МХТ им. Чехова при Олеге Табакове и у других. Но театры, крепко стоящие на ногах, могут себе такое позволить из так называемого внебюджетного кармана - того, что сами заработали.

Еще одно недоразумение случилось, когда во МХАТе сломался сценический круг. Минкульт нашел на ремонт 30 млн рублей. Но театр деньги вернул, не смог их освоить.

- К сожалению, в окружении Татьяны Васильевны оказались не самые высокие профессионалы по финансово-хозяйственной части, - продолжает Валентин Клементьев. - Но когда ей предлагали взять директора (эту должность занимала Доронина много лет), она любого варяга принимала в штыки - ее влияние терялось.

Опять скрипит потертое седло

Кресла в зрительном зале не менялись с 70-х годов, когда здание МХАТа на Тверском бульваре было построено. И сейчас они скрипят как несмазанная телега.

История тянется еще с 90-х годов. Несколько лет Татьяна Васильевна выбирала ткань. Но так и не выбрала. Минкульт уговаривал: хотя бы перетяните обивку. Выдали деньги на косметический ремонт кресел - 5,5 миллиона рублей. Но достойную ткань на замену так и не нашли. А точно такую же найти невозможно. Английская фабрика, которая ее выткала полвека назад, закрылась. И министерство снова приняло к сведению, что театр без уважительных причин отказался от субсидии на ремонт кресел.

Как заманить зрителя?

Конечно, Татьяна Доронина - великая актриса. Любое проявление цинизма по отношению к театру и профессии воспринимается ею как предательство. Она не приемлет рекламы и всяких коммерческих уловок, потому что зрители должны «прийти в театр ногами». Но жить в автономном режиме, как раньше, уже не получится. Конкуренция за зрителей в московских театрах выросла. Не потому, что театров стало больше, а потому, что зрителей - меньше.

Те, кто штурмовал в 60-е, 70-е и даже 80-е годы двери «Современника» и «Таганки», уходят, увы, по естественным причинам. А новая аудитория не появляется. Театр перестал быть модным. Театров, а точнее, спектаклей, на которые невозможно попасть, единицы. И сейчас задача всего театрального сообщества заинтересовать, заманить новую аудиторию. МХАТ в этом смысле не исключение. Если он не хочет погибнуть, как «Титаник», ему придется выпускать такие постановки, за которые публика будет голосовать рублем. Потому что по старинке сидеть и ждать, когда Минкульт подкинет бабла, не получится.

Нулевки не считаются

МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной в последние годы был в стабильных аутсайдерах: посещаемость падала, соответственно падало и количество проданных билетов.

Размер ежегодной субсидии от государства зависит от нескольких показателей. Но главный из них - количество зрителей. Чем больше проданных билетов, тем больше денег от государства получит театр.

После выхода фильма «Три тополя на Плющихе» народ поженил Доронину и Олега Ефремова. Но в жизни их отношения были иными. После раскола МХАТа в конце 1980-х годов Ефремов больше не переступал порога театра на Тверском бульваре. Фото: Кадр из фильма

В прежние годы пригласительные билеты учитывались так же, как и проданные за деньги.

Три года назад в театрах ввели единую автоматизированную информационную систему учета зрителей. Через ЕАИС проходят все билеты, в том числе нулевки, они же приглашения. Потом эти нулевки отсеиваются. И остаются только билеты, проданные за деньги.

Что показала ЕАИС? Что заполняемость зрительного зала во МХАТ им. Горького в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом с 75,3 до 55,1%. В январе - марте 2017 года до 53,2%. План по зрителям театр не выполнял. И этому есть объяснение: до 2016-го финансирование зависело от количества спектаклей, а зрителей считали всех, включая приглашенных, а затем началось финансирование по количеству зрителей, купивших билеты.

При этом госфинансирование оставалось прежним - 240 миллионов рублей в год. Но по новой системе, если вы обслужили меньше зрителей, чем было указано в госзадании, то недостачу нужно вернуть в бюджет.

В ходе проверки Счетной палаты РФ оказалось, что за три года театр задолжал госбюджету 67,6 миллиона рублей. Ситуация грозила банкротством.

- 67 с лишним миллионов для нашего театра огромные деньги, - объяснил Валентин Валентинович. - Возвращать их было неоткуда. Министерство пошло нам навстречу, госзадание нам снизили. Но и его мы не смогли выполнить. Были спектакли, на которых в зале сидели, включая приглашенных, 150 - 200 зрителей (большая сцена рассчитана почти на полторы тысячи человек. - Ред.). Честно скажу, что для Татьяны Васильевны приход Эдуарда Боякова в театр был спасением.