Сверхъестественные способности разных знаков зодиака: Близнецы притягивают удачу, а Девы видят вещие сны

Овен

(с 21 марта по 20 апреля)

Среди Овнов немало так называемых кармических личностей, способных вызвать эффект бумеранга. С ними нужно вести себя так, как хочешь, чтобы вели себя с тобой. Ни в коем случае нельзя их обижать. Если легкую обиду Овны еще как-нибудь стерпят и просто сведут к нулю все контакты с обидчиком, то большой обман, ссора запускают какой-то особый механизм высших сил. За такие обиды наступает неизбежное возмездие, причем в несколько раз более сильное, чем нанесенный Овну урон.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

Высказывание «если сильно захотеть, можно в космос полететь» - это про Тельцов. Их сверхчерта - достижение цели. Перед нами, пожалуй, самый упертый и деятельный знак. Они умеют так все повернуть, что их желание обязательно сбудется. То ли желают правильно, то ли правильные шаги предпринимают, но зачастую самые нелепые или труднодостижимые цели оказываются у их ног! При этом Тельцу необязательно мчаться к ним во весь опор. Иногда пословица «тише едешь - дальше будешь» лучше срабатывает.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

У этого знака почти всегда все спорится в руках. Близнецов можно назвать настоящими везунчиками по жизни! Сверхъестественная способность представителей этого знака зодиака - притягивать к себе деньги, красоту, любовь. И конечно же, привлекать друзей и знакомиться в любых, даже самых странных обстоятельствах. Что интересно, контакты эти отнюдь не разового характера: Близнецы умеют пронести дружбу едва ли не через всю жизнь.

Рак

(с 22 июня по 23 июля)

Раки имеют дар успокаивать других в самых сложных ситуациях, вселять надежду на лучшее. Раки, можно сказать, самые лучшие природные психотерапевты!

Впрочем, бывают у Раков более глубокие способности. Им зачастую удается без применения каких-либо лекарств облегчать страдания: наложат руки на голову - и боль если не уходит совсем, то сильно ослабевает. А иногда достаточно им позвонить или написать - и сразу становится легче.

Лев

(с 24 июля по 23 августа)

Им многое сходит с рук. У представителей этого знака зодиака мощная поддержка высших сил. Львы, особенно в юности, склонны к весьма авантюрным поступкам. Они любят не просто щекотать нервы, а порой по-настоящему рисковать собой. И, как правило, эксперименты заканчиваются хорошо.

А еще Львы легче других справляются с депрессиями, проще других восстанавливаются после перенесенных заболеваний и стрессов.

Дева

(с 24 августа по 23 сентября)

Они чаще, чем кто-либо, видят вещие сны. В юности все это воспринимается как некий сумбур, совпадения. Однако, взрослея, Девы становятся мудрее, тоньше и чувствительнее. Они учатся хорошо читать свои сновидения и делать правильные выводы. Случается, что некоторые Девы не очень осознанно задают вопрос мирозданию и через сон получают на него нужный ответ. Как говорится, утро вечера мудренее!

Весы

(с 24 сентября по 23 октября)

У Весов часто весьма развита интуиция. Да, они всегда привыкли в любой ситуации выверять все до грамма, однако, когда предстоит сделать выбор между равными на первый взгляд вещами, Весы, вероятнее всего, сделают правильный выбор. Не случайно к их мнению внимательно прислушиваются и друзья, и коллеги.

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

Скорпион умеет каким-то фантастическим образом оказываться в нужное время в нужном месте. Стоит только где-то кому-то начать раздавать какие-то ништяки и бонусы, Скорпионы уже тут как тут. Они умеют впрыгнуть в последний вагон и не опоздать, казалось бы, в совсем критической ситуации. Если в магазине крутая скидочная акция, будьте уверены, Скорпион уже успел выгодно отовариться. Одним словом, чтобы стать чуточку удачливее, следи за Скорпионом.

Стрелец

(с 23 ноября по 21 декабря)

Представители этого знака зодиака обладают интересной особенностью: нередко случается так, что их мысли и идеи передаются собеседнику. Например, думает Стрелец о чем-то важном, а его собеседник в это время настраивается на ту же волну. Они способны понимать визави, что называется, с полуслова, с полунамека. Иногда длинный разговор сводится к тому, что обсуждаются только начальная и финальная стадии проблемы.

Козерог

(с 22 декабря по 20 января)

Козерог - сверхчувствительная личность. Они умеют буквально нутром почувствовать на расстоянии близких людей. Если с дорогим им человеком случается что-то из ряда вон выходящее, они, скорее всего, получат сигнал и тут же бросятся на помощь. Нередки случаи, когда Козероги могут опередить своим телефонным звонком неприятности. Так что, если вам звонит представитель этого знака с просьбой не садиться сегодня за руль, есть резон прислушаться к его словам.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Водолеи способны ни много ни мало предсказывать будущее. Ну конечно, они не точно описывают события и даты, но могут почти безошибочно подсказать, стоит ли менять работу, связывать свою судьбу с тем или иным человеком или отправляться в путешествие. Одним словом, угадывают правильное направление событий. Кстати, из Водолеев получаются неплохие астрологи!

Рыбы

(с 20 февраля по 20 марта)

Перед нами люди, умеющие разглядеть чужой талант. Рыбы просто мастерски подбирают команду единомышленников, где каждый участник как бриллиант. Каждый со своими скрытыми дарованиями. Рыбы умеют вытащить их и сделать тайное явным. Благодаря этому их свойству из Рыб выходят отличные педагоги и руководители.