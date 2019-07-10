Есть такая традиция...

Пермяне — народ, по легендам живший в I тысячелетии до н. э. и I тысячелетии н. э. в Приуралье. По сих пор многие современные удмурты, коми, коми-пермяки и коми-зыряне помнят древние традиции. Выбирая место для жилья, колдуны проводили сложные обряды - ведь нельзя же, чтобы дом встал на проклятом месте или на пепелище сгоревшего.

Коми-пермяки спрашивали совета колдуна перед переездом в другое место. На месте предполагаемого строительства он расставлял три небольшие коробочки с пищевыми отходами и прочим мусором. Через пару дней шаман осматривал коробочки. Если мусор остался нетронутым или почти нетронутым - место хорошее: новых жильцов не потревожат ни звери, ни духи.

Коми-зыряне колдунов по таким пустякам не беспокоили - гадали по муравьям. же гадали самостоятельно: с помощью муравьев. Их помещали примерно в такую же коробочку с мусором, что и у коми-пермяков. Но тут нюанс: к утру муравьи должны были остаться в коробочке. Если ушли - ищи другое место.