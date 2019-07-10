Жительница Амстердама выложила состояние, чтобы быть как Барби, а ее зовут «уродливой»

У каждого свой идеал. Например, у 40-летней Констанции Димола – это кукла Барби. Походить на пластиковую красотку с тонкой талией и длинными ногами, женщина мечтает всю свою жизнь. И, надо сказать, не просто мечтает, а движется к своей цели. Каждый шаг дается очень дорого, и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

Чтобы приблизить себя к идеалу Констанция прибегает к помощи медицины. Пластические хирурги и прочие кудесники то и дело проводят различные манипуляции над телом женщины.

Липосакцию лодыжек, коррекцию носа, контурирование лица, изменение формы глаз и увеличение губ, изменение груди – все это уже позади. Впереди у Димолы операция по изменению формы носа, ягодиц и увеличение груди.

konstantia_dimola Констанции Димола предстоит сделать еще много дорогих шагов до своей мечты

Данное удовольствие больно бьет по кошельку, будущая Барби признается, что уходят все ее деньги, а вот красоты больше не становится. По крайней мере, в этом уверены окружающие.

Женщина жалуется, что ей то и дело говорят, что она «уродливая», «страшная» и «отвратительная». Но на чужое мнение Констанция не обращает внимание, она довольна результатом и продолжает собирать деньги, чтобы снова лечь под нож хирурга.

konstantia_dimola Женщина потратила на пластические операции почти 10 миллионов рублей

«На это уходят все мои деньги, но все потраченные средства того стоят», — рассуждает Констанция Димола.

Что касается финансовой стороны вопроса, то Констанция уже вложила в пластические операции 117 тысяч фунтов стерлингов, что равно 9,3 миллиона рублей, сообщает Пятый канал.

konstantia_dimola Окружающие иногда говорят, что Констанция "уродлива", но она считает иначе и идет к своей мечте

Стремление походить на куклу Барби встречается довольно часто. В России тоже имеются свои поклонники игрушки.

Москвичка Татьяна Тузова одна из них. У нее огромная коллекция кукол - 1520 штук, девушка планирует собрать еще не менее 500 экземпляров, чтобы побить мировой рекорд. На коллекцию Татьяна потратила не менее 10 миллионов рублей. Образ девушки тоже походит на кукольный: нарощенные волосы, розовые платья, длинные ресницы.

- Все началось в 11 лет, когда я попала в больницу, у меня был перелом, было очень грустно, а потом мне подарили куклу «Барби». Можно сказать, что она спасла мне жизнь. Я увидела этот идеал внешности — длинные волосы, голубые глаза, тонкая талия. У нее есть все — розовый дом, шикарный кабриолет. Я хотела быть такой же, - рассказывает Татьяна.

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