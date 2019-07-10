Военный эксперт - о сообщениях про утечку радиации на затонувшей подлодке: Нельзя делать выводы о "страшном заражении моря" по одному замеру

Созданная в Северодвинске, атомная подводная лодка «Комсомолец» с шестью носовыми торпедными аппаратами 34 года назад поставила мировой рекорд по глубине погружения, достигнув 1027 метров. А 4 года спустя, 7 апреля 1989 года, в результате пожара на борту, возникшего на глубине 380 метров, погибла в Норвежском море. Субмарина смогла всплыть, но позже затонула на глубине около 1700 метров. 42 члена экипажа спасти не удалось, выжили 27 подводников.

Несколько раз к «Комсомольцу» отправлялись российские глубоководные аппараты. Регулярно мониторят ситуацию в районе норвежцы. На этой неделе Норвежское агентства по радиационной и ядерной безопасности заявило, что радиационный фон морской воды около «Комсомольца» в 100 тысяч раз превышает норму. Прокомментировать ситуацию «КП» попросила экспертов.

Главный редактор «Арсенала отечества», полковник Виктор Мураховский: Норвежцы близко к корпусу не подходили.

- Что могло произойти с «Комсомольцем»?

- Вопрос в том — как они посчитали 100-тысячное превышение? Эту разницу они, похоже, дают от предыдущих замеров. А в водах у японской атомной станции Фукусимы» замерять не пробовали?

По предварительной информации, норвежцы обнаружили у «Комсомольца» утечку в районе реакторного отсека, где есть некая труба по отводу тепла. Это не вентиляционная труба — у подлодок нет таких . Реальной угрозы это не представляет. Учитывая материал, из которого сделан корпус реактора - там тысячелетие понадобится для его коррозии.

- А норвежцы могли проникнуть внутрь подлодки?

- Не могли они никуда проникнуть! Там глубина более 1700 метров. Это все опускаемыми датчиками делается. Они близко к корпусу не подходили. Ключевой вопрос — как решить проблему?

Подводная лодка K-278 «Комсомолец», 1 января 1986 года. Фото WIKIPEDIA

- И как?

- Технически очень сложная задача. Варианта два. Или подъем, или бетонный саркофаг. По шкале глубин мирового океана 1700 метров считается средней глубиной, - но реально на таких глубинах у нас практически не работают. Среда, которая идет после 1000 метров — она менее изведана и гораздо более агрессивна, чем, например, ближний космос. Наше Управление глубоководных исследований, получившее в последнее время известность, имеет не один аппарат. Тот, который называют «Лошарик», был самым глубоководным. Остальные аппараты на 1700 метрах что-то серьезное совершать не в состоянии. Гражданские глубоководные аппараты, которые есть у нас и у ряда других стран, на такие глубины опускаются, но серьезные работы там выполнять не могут. Только наблюдение. Ну, некоторые оснащены простейшими манипуляторами.

При том никто почему-то не вспоминает, что, скажем, американцы роняли термоядерные бомбы в море. Одну в районе испанского Паломареса нашли, одну — нет. Роняли с Б-52 - когда они несли боевое дежурство. Но возникшее в результате этого заражение - это величины и опасности, ничтожные по сравнению с той же "Фукусимой". Её шлейф уже тянется через весь Тихий океан и достигает побережья Северной Америки. Вот где ужас.

- Норвежцы не из-за гибели нашей лодки сейчас встрепенулись?

- Нет. Они каждый год туда экспедиции отправляют. Это — международные воды. Но хотелось бы получить более полную информацию, объективные данные. Независимые. С помощью наших аппаратов. Возможно, привлечь международные организации. Невозможно делать далеко-идущие выводы по одному замеру.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин: В «Комсомолец» нельзя проникать, это братская могила

- Вас не удивило заявление о превышении радиационного фона в 100 тысяч раз?

- Меня удивило такое превышение. Я служил на ядерном полигоне на Новой земле, в Заполярье. Там испытывали в разных сферах атомные бомбы. И знаменитую «Кузькину мать» водородную испытывали. Так радиационный фон там был ниже, чем в Москве! Реактор «Комсомольца» был заглушен автоматически — хотя при необходимости могли и вручную. Там и в лодке, и в капсуле спасательной остались люди. Это братская могила. По всем военно-морским законам она не подлежит изучению исследовательскими аппаратами. Это должны смотреть наши специалисты.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Так они же, как сообщается, смотрели, несколько раз…

- Да, смотрели, и фон был допустимый. Сами норвежцы туда каждый год спускаются — и у них в этом районе разрешен лов рыбы. Как при таком превышении и при их скандинавской щепетильности они могли это допустить? Связываю заявление о том, что «Комсомолец» фонит, с растущим напряжением вокруг Арктики, вокруг арктического шельфа, тех полутора миллионов квадратных километров, которые являются продолжением хребта Ломоносова. Норвежцам отошли десятки тысяч километров Баренцева моря, благодаря доброму отношению России, но они от этого не стали к нам более дружественными. И мы еще услышим и «более веселые» заявления

- Вы говорите — реактор заглушили автоматически, но были случаи, что и вручную?

- Да, матрос Сергей Преминин на К-219, осенью 1986-го, за три года до «Комсомольца», заглушил реактор ценою своей жизни. Позже ему присвоили звание Героя России. Тогда наша лодка погибла на бОльшей глубине. На «Комсомольце» реактор заглушили автоматически. Но это вообще главная заповедь всех подводников. Там все было сделано, как положено. Реакторы там прочные. Рассчитанные не на 10, даже не на сто лет.

- «Курск» подняли, а «Комсомолец» нет — почему?

- С «Курском» другая ситуация была, там торпеда взорвалась. И глубина была меньшая. Было много других моментов.

- У американцев тоже лежат на дне погибшие субмарины?

- Лежат. У них два случая известно с атомными подлодками — «Трэшер» в начале 60-х и «Скорпион» в конце 60-х, обе в Атлантике. «Наутилус», первую свою атомную подлодку, которая на Северном полюсе всплывала, которая затонула в конце 50-х, они подняли, она стоит в музее. Они и часть нашей лодки К-129 Тихоокеанского флота с ракетным оружием на борту тоже подняли. При подъеме с огромной глубины у Гавайских островов она разломилась. Американцам, кажется, достались две торпеды с ядерными боеголовками. И часть экипажа они захоронили. А нам потом передали пленку — в 70-е годы. Потратили миллиарды на операцию, огромные были трудозатраты, и всё засекречено.

- А сколько наших подлодок на дне?

- К-219 33 года лежит в Саргассовом море - ближе к США. Это на ней был взрыв в ракетной шахте и матрос Преминин, который вручную заглушил реактор, спас Америку от подводного Чернобыля. На Тихоокеанском флоте погибшую подлодку подняли. В Бискайском заливе во время учений «Океан» в 1970-м году погибла К-8. Ее командир Бессонов посмертно получил Героя. Реакторы были заглушены на большой глубине. С «Комсомольцем» получается три АПЛ.

В районе Новой земли хоронили атомные реакторы со списанных подлодок - там все меры безопасности были соблюдены. С 90-х идет их утилизация.

- «Комсомолец» мы сможем поднять, если все-таки придётся?

- Черноморским спасательным кораблем «Коммуна» его точно не поднимешь. Операция по подъему будет стоить дороже, чем пару авианосцев построить. Нужен ли там саркофаг? А зачем? Там же мониторинг окружающей среды идет. Обитаемые аппараты вроде «Мира» есть. До 6 тысяч метров погружаются. Была бы необходимость — смогли бы создать защиту…

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