Самолет, летевший в Домодедово, приземлился в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Экстренная посадка потребовалась самолету рейсом Тиват-Москва. Во время полета 10 июля один из пилотов потерял сознание. Самолет приземлился в Калуге.

- Да, самолет приземлился у нас. С пассажирами все в порядке, - сказали "КП" в Международном аэропорте "Калуга".

- А с пилотом? - уточняю.

- Мы не распологаем информацией.

Командир воздушного судна, по данным источника в экстренных службах, потерял сознание, поэтому было принято решение экстренно садиться в Калуге.

Как известно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа.

В авиакомпании "Montenegro Airlines" подтвердили, что самолет типа Fokker 100 благополучно приземлился в международном аэропорте Калуги.

- Самолет приземлился из-за ухудшения состояния здоровья одного из пилотов. Нужно было обеспечить полноценную медицинскую помощь. Пилот лечился надлежащим образом, состояние его здоровья стабильное. Безопасность пассажиров и членов экипажа на борту не подвергались опасности, потому что летный экипаж авиакомпании "Montenegro Airlines" обучен и квалифицирован для работы в любых ситуациях, - прокомментировали "КП" в авиакомпании "Montenegro Airlines".

Сейчас авиакомпания прилагает максимальные усилия, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в "Домодедово".