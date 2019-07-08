Киевский министр собрался на Москву

БМП с пехотой на броне движется в сторону кремлевской стены. Над бравыми бойцами ВСУ развевается жовто-блакитный прапор. «Пагаварiть так пагаварiть!» - гласит грозная надпись. Такой «фотозарисовкой» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на скандал с телемостом Киев-Москва «Надо поговорить». (Есть у свидомого политистеблишмента страсть к фотошопу - ранее на фоне «горящего Кремля» позировал министр обороны). Украинский телеканал сегодня решил отказаться от этой идеи из-за угроз сотрудникам, а Генпрокуратура незалежной завела дело за «покушение на госизмену».

Омелян, к слову, старый вояка. После введения военного положения он даже нарядился в модную военную форму. И пришел в таком виде на совещание. За что был нещадно ментально выпорот Министерством обороны: «Ношение военной формы со знаками различия военнослужащих лицами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону». Не оценили гардероб.

facebook.com/volodymyr.omelyan

Кстати, Владимир Омелян обещал украинцам построить скоростную линию Гиперлуп от Киева до Одессы. Так зачем же трястись на броне, если можно проложить тоннель до Москвы? Тем более, что в нынешней Украине вряд ли хватит солярки на такое военное путешествие. Этот вопрос я и задал министру под его записью.

- Если на Украине цель - Гиперлуп, то в вашей Раше - уличные нужники на домашние туалеты поменять и 50% великорусских вторую пару обуви купить. Голь, - ответил министр богатейшей страны Европы, жители которой на выходные ездят в Вену пить кофе в опере.

- Вы бы, Владимир, как министр инфраструктуры, перед дальним походом дороги до российской границы отремонтировали. Да нужников уличных вдоль нее понаставили. На обратном пути пригодится, - ответил я украинскому чиновнику.

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