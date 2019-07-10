2019-07-10T16:44:34+03:00
Происшествия

Убитая в Москве стюардесса была первой красавицей в Набережных Челнах

По словам друзей, Альбина с детства мечтала о небе
Анастасия ВАРДАНЯН
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Cтюардессу Альбину Мухамедзянову убили в Москве.Cтюардессу Альбину Мухамедзянову убили в Москве.Фото: vk.com
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Московские следователи ищут убийцу 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Тело девушки утром в среду, 10 июля, нашла горничная в номере отеля "Внуково-Вилладж". Известно, что накануне вечером в гостиницу она заселилась с молодым человеком. Номер оформили по паспорту Альбины. По версии следствия, спутник задушил девушку и скрылся. До сих пор установить его личность и местонахождение не удалось.

Как удалось выяснить "КП" из собственных источников, в этой гостинце пара останавливалась и раньше. Но всякий раз номер оформляли по паспорту Альбины.

Убитая девушка родилась и выросла Набережных Челнах. С самого детства красавица мечтала стать стюардессой.

- Она выросла в многодетной семье, у нее два брата и сестра. Два года назад младший брат умер. Это был несчастный случай.Такая нелепость, просто упал на детской площадке. Альбина тогда от горя чуть с ума не сошла. Все ее поддерживали, говорили, что надо жить дальше. Знаете, она еще в школе говорила, что хочет летать. Хорошая девчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессия немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала такой гламурной штучкой, - рассказал "КП" одноклассник Альбины, который попросил не называть его имя.

С самого детства красавица мечтала стать стюардессой. Фото: vk.com

С самого детства красавица мечтала стать стюардессой.Фото: vk.com

После школы Альбина поступила в медицинский колледж. После его окончания она прошла курсы бортпроводников. По словам друзей, в родном городе она была одной из самых красивых девушек. Год назад она стала стюардессой и переехала.

- Сначала работала в Казани, а несколько месяцев назад перебралась в Москву, - рассказал друг убитой Ильгиз Салихъянов.

Соцсети девушки пестрят фотоснимками с роскошными букетами и автомобилями. На всех фото Альбина одна. Но судя по всему, от ухажеров у красавицы отбоя не было.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство". Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, - пояснила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

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Утром в среду, 10 июля, в одном из номеров отела "Внуково-Вилладж", на территории Новой Москвы горничная обнаружила тело убитой постоялицы. Молодая девушка лежала в ванне с водой, при этом она была в одежде. Сотрудники отеля сразу позвонили в полицию. После осмотра места происшествия стало ясно, что речь идет именно об убийстве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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