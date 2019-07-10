Борис Михайлов: Я не знаю, кто назначил Кудашова, но пожелаю ему удачи

Все мы помним разочарование наших болельщиков во время последнего чемпионата мира. Сборная России, составленная из лучших хоккеистов НХЛ, так и не смогла в полуфинале забросить шайбу финнам и проиграла 0:1.

Тогда все говорили, что это тренерское поражение. Мол, Илья Воробьев не справился с огромным количеством звезд, да и вообще был пассивен в решающие моменты игры.

Разбор полетов тогда спустили на тормозах - никакого гласного обсуждения итогов ЧМ не было. И вот, спустя полтора месяца вдруг стало известно, что теперь сборную возглавит бывший помощник Воробьева Алексей Кудашов. Любопытно, что он заменит Воробьева и на посту главного тренера СКА. При этом, Воробьев остается и там и там в качестве помощника. Вот такая хоккейная двухходовка.

Прокомментировать эту рокировку мы попросили нашего легендарного хоккеиста и заслуженного тренера Бориса Михайлова.

- Борис Петрович, в сборной сменился тренер. Полтора месяца выбирали, и наконец выбрали не самого известного Алексея Кудашова.

- А кто его назначил?

- Наверное, Федерация хоккея...

- Где написано? Как принималось решение – я тоже не знаю. Никто пока не сказал, что решением федерации назначен новый тренер.

Справится ли Алексей Кудашов на новой должности?Фото: ТАСС

- Тем не менее новость разлетелась мгновенно. С вами, легендарными хоккеистами и тренерами советовались?

- Со мной уже давно никто не советуется. Я не знаю, кто его назначил. Мы так и не услышали почему снимают Воробьева? А еще раньше — почему вдруг со сборной был снят Быков с Захаркиным, когда они выиграли чемпионат мира. Прошлой весной после победы на Олимпиаде вдруг уволился Знарок…

- Прямо какой-то подстольный хоккей. А что вы скажете про нового главного тренера?

- Знаю Кудашова как игрока, знаю его немного как тренера. Хочу пожелать ему удачи.

- Тренер сборной опять идет по совместительству...

- Я сам был и совместителем, и освобожденным. Не вижу ничего плохого в совместительстве. Если этот совместитель будет профессионально объективным ко всем игрокам. А это очень сложно.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексею Кудашову 47 лет. Начинал играть в хоккей в подмосковной Электростали. За свою более чем 20-летняя карьеру игрока выступал за несколько российских клубов, включая «Ак Барс», «Динамо» (стал чемпионом России в 2000 году), ЦСКА, «Локомотиве» (Ярославль). Два сезона провел в клубе НХЛ, но не прижился там. По году играл в Германии и Финляндии. Работал главным тренером в «Атланте», «Локомотиве» (Ярославль), с которым в 2017 году дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в СКА и сборной России помощником главного тренера.