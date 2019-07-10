2019-07-10T22:57:29+03:00
Звезды

Душ из тараканов и мух: с Бузовой случилась истерика

Ольга Бузова прошла испытание от старца Фуры
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга прочувствовала на себе тяжесть испытаний Форта Бойар.Ольга прочувствовала на себе тяжесть испытаний Форта Бойар.Фото: Instagram.com
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Ольга Бузова находится на съемках в шоу "Форт Боярд". Телезвезда перед поездкой не скрывала, что очень боится. Однако отказаться от предложения никак не могла, мол, не в ее характере отступать. В итоге, прилетев во Францию, поющая ведущая уже прошла испытание, во время которого с ней случилась истерика.

Ольга Бузова с детства мечтала принять участие в культовой телеигре. Во время одного из задания певице пришлось туго. Ей досталось задание с насекомыми, которых она до смерти боится.

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Бедняжка Бузова кричала и плакала во время шоу "Форт Боярд"
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В рамках конкурсного испытания Ольга оказалась в телефонной будке, где ей предстояло разгадать головоломку от старца Фуры и в то же время принять настоящий душ из тараканов и мух. Бузова истошно кричала и плакала, оказавшись в замкнутом пространстве. Насекомые так и норовили залезть к ней в ухо или волосы.

"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда...Не буду ничего говорить, все увидите сами... Но было сложно. Очень", - написала звезда в своем блоге.

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С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась никогда...
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Перед испытанием Ольга пыталась храбриться. "Главное - настрой. На самом деле, страшно всем. У всех у нас фобия. Ну что, впереди нас ждут самые настоящие испытания. Вот-вот все начнется. Вернусь вечером", - обратилась она к подписчикам.

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Главное - настрой
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Отметим, перезапуск шоу "Форт Боярд" состоится осенью 2019 года. Ведущим передачи стал Сергей Шнуров. Сценарий передачи останется неизменным. За победу поборются десять команд. В каждой будет по пять звездных участников. Свое согласие на съемки дали Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Мария Погребняк и многие другие.

Программу "Форт Боярд" снимают в замке, который находится недалеко от французского Ла-Рошеля. Его возвели после приказа Наполеона. По легенде, старец Фура прятал золотые монеты в крепости. Именно они и являются главным призом игры.

Участников ожидают тяжелые испытания и найти ключи, которые помогут отгадать пароль и получить денежное вознаграждение. Звездам предстоит столкнуться со змеями, пауками и скорпионами, а также полетать с помощью катапульты, погрузиться под воду, пройти темный лабиринт и разгадать головоломки. Помогть зведам или мешать будут проводники Паспарту и Пасмюрай, повар Вилли, который готовит несъедобные деликатесы, тюремщик Мистер Бу и самая сильная женщина форта Леди Бу.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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