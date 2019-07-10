Ожидают тяжелые испытания: Бузова прилетела к Шнурову

Во Франции начались съемки нового сезона легендарного шоу "Форт Боярд". В приключенческой передаче пригласили сниматься Ольгу Бузову. Певица, не долго думая, собрала чемоданы и полетела к Сергею Шнурову, который стал ведущим программы и уже находится недалеко от французского Ла-Рошеля.

"Лечу на «Форт Боярд». Держите за меня кулачки. Все детство смотрела эту программу... Немного страшно, но я люблю преодолевать себя", - поделилась с подписчиками блога Ольга Бузова. Она опубликовала серию снимков из аэропорта.

buzova86 Лечу на "Форт Боярд"

А чуть ранее в своем Сторис призналась: "Если честно, я так боюсь! Я вообще не понимаю, как так я согласилась! Просто я люблю испытывать себя".

Через несколько часов поющая ведущая сообщила, что приземлилась в Париже и сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни: "Не могла не проехать мимо. Столько раз уже была в Париже, но каждый раз, как в первый".

Подписчики были очень удивлены, что певица будет занята в шоу, перезапуск которого состоится осенью 2019 года. Сценарий передачи останется неизменным. За победу поборются десять команд. В каждой будет по пять звездных участников. Свое согласие на съемки дали Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Мария Погребняк и многие другие.

buzova86 From Paris with Lovе

Новоявленный ведущий Сергей Шнуров признался, что постарается всех участников зарядить желанием встать с дивана. "Мне кажется, нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра - вызов", - поделился певец.

По его словам, он боится высоты, однако намерен воспитать в себе соревновательный дух и, возможно, побороть свою фобию. "Помню, в одном из выпусков кто-то из участников шел по канату со страховкой. Вот это было ужасно! Не могу сказать, что я хотел бы пройти такое испытание", - цтирует его "360".

Программу "Форт Боярд" снимают в замке, который находится недалеко от французского Ла-Рошеля. Его возвели после приказа Наполеона. По легенде, старец Фура прятал золотые монеты в крепости. Именно они и являются главным призом игры.

Участников ожидают тяжелые испытания и найти ключи, которые помогут отгадать пароль и получить денежное вознаграждение. Звездам предстоит столкнуться со змеями, пауками и скорпионами, а также полетать с помощью катапульты, погрузиться под воду, пройти темный лабиринт и разгадать головоломки. Помогть зведам или мешать будут проводники Паспарту и Пасмюрай, повар Вилли, который готовит несъедобные деликатесы, тюремщик Мистер Бу и самая сильная женщина форта Леди Бу.

Напомним, что приключенческое телешоу "Форт Боярд" впервые вышло на экраны в 1990 году во Франции. Российские звезды покоряют форт с 1998 года. Последний раз зрители могли наблюдать за экстремальной игрой в 2012 году. Тогда участие в проекте приняли Анастасия Заворотнюк, Денис Клявер, Жанна Эппле, Оскар Кучера, Лариса Вербицкая, Виктор Дробыш, Александр Песков, Аркадий Укупник, Светлана Хоркина и многие другие знаменитости. В свое время ведущими программы были: Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев.