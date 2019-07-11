Чем отдавать будем? Россияне набрали кредитов на 15 трлн рублей

Россияне все активнее живут в долг. Объем выданных кредитов растет стахановскими темпами. За январь - май этого года, по данным ЦБ, наши граждане набрали новых ссуд почти на триллион, а всего на них висит более 15 трлн (см. графику 1). Не много ли? Ведь доходы вообще почти не растут.

Отдельные горячие головы уже прогнозируют массовые личные банкротства. И катаклизмы, связанные с лопнувшим кредитным пузырем.

Да что там какие-то горячие эксперты. Министр экономики Максим Орешкин на недавнем Петербургском форуме заявил, что бурный рост потребкредитования может привести страну к экономическому спаду. А недавно он же на своей страничке в Фейсбуке ополчился на доклад Центробанка, где утверждалось, что, напротив, российскую экономику поддерживают на плаву только траты россиян, взявших кредиты в банках.

Что-то у ЦБ совсем плохо с макроэкономикой, едко шутил Орешкин: загоним население в долговую яму - чего ж хорошего. Сложно не согласиться: если ВВП в стране растет только за счет набранных гражданами кредитов, с экономическим развитием, за которое, кстати, отвечает Минэкономразвития, у нас что-то определенно не так. Но давайте без эмоций разберемся, так ли страшен черт.

НА ЗАПАДЕ ЗАЙМЫ РАБОТАЮТ, А МЫ ИХ ПРОЕДАЕМ

Формально статистика, которую ведет Центробанк, выглядит вполне оптимистично. Да, объемы кредитов растут. Но доля плохих кредитов (это те, по которым просрочка более трех месяцев) падает. В начале 2016 года таких было больше 10%, сейчас чуть больше 5% (см. графику 1).

Графика 1.

- Когда растет объем кредитования, уровень плохой просрочки всегда снижается. Просто много новых кредитов, которые еще не успели стать плохими. Вот и создается ощущение благополучия, - объяснила корреспонденту «КП» этот феномен профессор Высшей школы экономики Ольга Кузина.

Экспертов, впрочем, беспокоит другое. В нынешнем мае впервые с 2013 года рост объемов выданных потребительских кредитов обогнал прирост по ипотеке. Что в этом плохого? Как объясняют специалисты, в развитых западных странах в структуре кредитов с большим отрывом преобладает именно ипотека. Там люди вкладывают займы в свое будущее - в недвижимость, которая, возможно, прослужит не одному поколению и, скорее всего, будет приносить какой-то доход. У нас же кредитные деньги по большей части тратятся на текущие нужды - проедаются без какой-либо перспективы их хотя бы частично отбить.

И пусть при ипотеке надо планировать свои финансовые возможности на много лет вперед, а потребительские кредиты берутся на более короткий срок, по факту это мало помогает. Ипотеку россияне выплачивают более-менее аккуратно: доля плохих кредитов - меньше 2%. По потребительским кредитам эта доля - 18% (см. графику 2).

Графика 2.

А хуже всего с плохими долгами у микрофинансовых организаций (МФО) - 35%. То есть расплатиться с ними не в состоянии каждый третий их клиент. Услуги МФО уже прозвали кредитами для бедных. Хорошая кредитная история и достаточный доход для МФО не так важны, как для банков. Залог не нужен (по этой причине МФО потеснили ломбарды). Ссуды дают практически всем. Страховкой же для кредиторов служат высокие проценты. С 1 июля ЦБ ограничил ставки по таким ссудам 1% в день. Даже если человек берет совсем короткий кредит - до зарплаты, на 20 дней, на каждую тысячу рублей набегает 200 рублей переплаты. Счастливо расплатиться.

ДЕНЕГ НЕТ, ВОТ МЫ И ДЕРЖИМСЯ

Другая причина для беспокойства связана с причинами, вызвавшими бурный рост кредитования.

- Раньше население интересовалось заемными деньгами гораздо меньше. На жизнь и без них хватало, - говорит Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «Капитал». - А сейчас многие набирают кредиты исключительно ради того, чтобы поддерживать прежний уровень жизни или хотя бы не слишком его снижать. Рост экономики очень вялый, он не способствует созданию высокооплачиваемых рабочих мест и росту доходов. Сейчас часто винят банки в том, что они загоняют население в кредитную кабалу. Но в этом надо винить не банки, а экономическую политику.

Итого - хорошенькая история получается. Из-за того что у россиян не растут доходы, они набирают кредиты. При этом если на Западе рост кредитования идет за счет самых дешевых ссуд, то у нас - за счет наиболее дорогих. Из-за чего жить дальше становится еще тяжелее.

КАРАУЛ ИЛИ ЕЩЕ ПОЖИВЕМ?

- В Штатах под 75% населения имеют кредиты и кредитные карты. В Европе ситуация разная по странам, но в среднем - под 50%. У нас у большей части населения кредитов нет. Нет у нас кредитного пузыря, - успокаивает Ольга Кузина.

В самом деле, людей, которые еще не обременены какими-то ссудами, в России более 60% (см. графику 3). Правда, у двух третей из них нет и сбережений, то есть денег нет в принципе. И это действительно проблема для экономики. Ведь если граждане не в состоянии ничего купить, на кого должны работать промышленность и сфера услуг и откуда возьмется экономический рост? А если нет роста, значит, будет взято еще больше кредитов. Замкнутый круг.

Графика 3.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хотя все и объясняют, что кредитного пузыря у нас вроде как нет, с 1 октября Центробанк вводит новые ограничения. Банки обязаны будут учитывать долговую нагрузку заемщика (соотношение выплат человека по всем кредитам к величине его подтвержденного среднего дохода). Выдавать кредиты тем, кто уже по уши в долгах, станет крайне невыгодным: под них придется закладывать слишком большие резервы.

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Россияне по уши в кредитах и продолжают их набирать. Общий долг банкам в последние пару лет растет на 20 - 25% в год и составляет почти 16 триллионов рублей. Если разделить эту сумму на все население страны, получится, что каждый человек должен 110 тысяч рублей. Вроде немного, но это статистическая ловушка. Те, кто активно пользуется заемными деньгами, должны в разы больше. А это уже неприятный звонок. Если вовремя не сбить потребительский ажиотаж, кредиты населения могут стать причиной очередного кризиса. (подробности)