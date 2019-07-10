«Я знаю, что я прекрасна»: абсолютно голая Наташа Королева шокировала фотографией в полный рост

Кто-кто, а Наташа Королева умеет хайповать. То юбочку наденет шириной с пояс, то поразит роскошным декольте или кадрами из конкурса мокрых маек. Да и что скрывать, если фигура «песочные часы» даётся певице, склонной к полноте, потом и кровью. Однако, сегодня Королева превзошла даже самые смелые ожидания поклонников, выложив в Инстаграм фото полностью обнаженного тела в стойке на руках. Хоть и со спины, но какие открываются виды...

- Сегодня утром меня так вдохновил пост Светланы Лободы! В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - «шкандаль»! Девчонки, не ссорьтесь, вы - богини! Вы прекрасны, и мир прекрасен. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте! Закрываю комментарии, чтобы вы могли полюбоваться и своё восхищение оставить при себе! Я знаю, что я прекрасна! Скромница Королева, - подписалась певица, которую в первые же минуты «отлайкали» звёздные подруги Анита Цой и Лолита Милявская.

Наташа Королева вдохновилась фотографией Лободы и решила повторить откровенную позу.Фото: instagram.com

Правда, смысл фраз артистки поняли далеко не все подписчики. Дело в том, что у голого фото Королёвой - скандальная предыстория. Сегодня утром певица Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок в похожей позе - обнаженная девушка стоит на голове на пирсе. «В Нижнем Новгороде я так встану на сцене», - написала Лобода под постом. Многие посчитали, что на фото запечатлена сама Света, и стали на все лады нахваливать ее физическую форму.

Оказалось, что фотография принадлежит известной американской блогерше Nude Yoga Girl, у которой более 900 тысяч подписчиков. Девушка публикует снимки, на которых она позирует в разных асанах и при этом всегда скрывает свое лицо. Поступок российской звезды она назвала воровством, и возмутилась, что Лобода к тому же отфотошопила снимок, сделав фигуру стройнее. Кроме того, по словам блогерши, артистка удаляла со своей страницы все комментарии с упоминанием истинной владелицы фото.

В итоге через несколько часов снимок был удалён модераторами, а Лободе пришлось оправдываться перед поклонниками. Единственное, что смогла «суперстар» сказать в своё оправдание - мол, а я и не говорила, что это мое фото...

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Наташа Королёва, хоть и склонна к полноте, но в свои 46 выглядит потрясающе. Изнурительные занятия фитнесом сделали своё дело: фигура у артистки - желанные для многих женщин «песочные часы», грудь, талия, бедра - все при ней. А как не похвастать такими формами, если они дались тяжелым трудом? Вот Наталья и радует публику откровенными нарядами: то крошечным мини, то глубоким декольте (подробности).