«Конкурс мокрых маек»: полуголая Наташа Королёва показала аппетитные формы на пенной вечеринке

Наташа Королёва, хоть и склонна к полноте, но в свои 46 выглядит потрясающе. Изнурительные занятия фитнесом сделали своё дело: фигура у артистки - желанные для многих женщин «песочные часы», грудь, талия, бедра - все при ней. А как не похвастать такими формами, если они дались тяжелым трудом? Вот Наталья и радует публику откровенными нарядами: то крошечным мини, то глубоким декольте (а иногда и всем сразу).

На этот раз певица выложила в своём Инстаграме видео, где она зажигает в белом то ли боди, то ли купальнике. Королёва буквально утопает в пене, рядом отрываются парни и девушки (многие в обычной одежде), в том числе муж артистки - стриптизер Тарзан. Так Наташа, следуя последней моде в шоу-бизнесе, запустила танцевальный флешмоб.

koroleva__star Наташа Королёва показала аппетитные формы на пенной вечеринке

- Объявляю старт челленджа символ юности! Танцуйте как мы, ставьте хештэги - самые креативные попадут в мою ленту, - написала певица. - Потом я выберу пятерку лучших, ну а самый мега-выдумщик получит от меня 50 тысяч рублей.

Поклонники задумку оценили и завалили звезду комплиментами и признаниями в любви: «зажигалка!», «сладкая, вкусная, всегда прекрасная», «юная и красивая, как девчонка». За сутки пост набрал почти 100 тысяч просмотров, а вот из коллег по цеху лайк поставила разве что Лолита Милявская, известная своей любовью ко всему эксцентричному.

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Наташа Королева 31 мая отметила 46-летие: свой день рождения певица встретила на сцене. Артистка не стала устраивать пышного торжества - вместо этого она дала концерт в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной, с которой давно дружит. А после концерта устроила небольшой ужин для близких друзей. Поздравить артистку пришли ее звездные коллеги – Стас Михайлов, Нелли Кобзон, Надежда Бабкина, Ида Достман. Имениннице достались цветы, улыбки, нежные поздравления и роскошный торт. Кондитерское чудо, украшенное лягушкой и вишенками, певице тоже преподнесли друзья. Наталья давно собирает фигурки лягушек, так что зеленая жаба в короне появилась на ее именинном торте отнюдь не случайно (подробности)