2019-07-11T10:41:58+03:00
В мире

Страшный шторм в Греции: туристы гибнут под падающими деревьями и крышами

Среди жертв - 39-летний россиянин с ребенком
Ася ХОВАНСКАЯ
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В регионе объявлено чрезвычайное положениеВ регионе объявлено чрезвычайное положениеФото: REUTERS
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КАТАСТРОФА ДЛИНОЙ В 20 МИНУТ

Беда пришла в северный регион Греции Халкидики в среду вечером. После двухдневной жары, когда температура воздуха достигала 37 градусов, местные жители и многочисленные туристы оказались под властью мощного шторма с сильными ливнями и градом. Эпицентр пришелся на район близ Фессалоников. Очевидцы рассказывают, что длился он меньше 20 минут, но последствия разрушительные.

Беда пришла в северный регион Греции Халкидики в среду вечером Фото: REUTERS

Беда пришла в северный регион Греции Халкидики в среду вечеромФото: REUTERS

Соцсети запестрели страшными снимками: перевернутые машины, разрушенные здания, вырванные с корнем деревья, поврежденные линии электропередач...

Власти передают первые трагические новости: 39-летний российский турист с сыном погибли под рухнувшим деревом возле своего отеля на курорте Потидея, гражданка Румынии с восьмилетним сыном скончались под рухнувшей крышей ресторана, а чешскую семейную пару сдуло в их доме-автоприцепе. Более трех десятков человек получили ранения. Ищут также 62-летнего рыбака, вышедшего в непогоду на лодке в море.

Эпицентр пришелся на район близ города Салоники Фото: REUTERS

Эпицентр пришелся на район близ города СалоникиФото: REUTERS

ЛЮДИ ЗАСТРЯЛИ В ЛИФТАХ И ЗАТОПЛЕННЫХ ДОМАХ

По данным греческого издания Ta Nea, десятки людей могут сейчас быть в застрявших лифтах и затопленных домах. Спасательным службам поступило уже свыше шестисот звонков с просьбой о помощи.

В регионе объявлено чрезвычайное положение. В зоне бедствия сейчас работают 140 спасателей. Глава службы по защите населения Чараламбос Стериадис описал происходящее как "беспрецедентный феномен".

-Впервые за 25 лет работы я прохожу через такое. Это было так резко и неожиданно, - рассказал BBC директор медцентра Nea Moudania Атансиос Калтсас, в который поступило много пострадавших.

Генконсульство России в настоящее время проверяет информацию о погибших россиянах и выясняет, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.

Спасательным службам поступило уже свыше шестисот звонков с просьбой о помощи Фото: REUTERS

Спасательным службам поступило уже свыше шестисот звонков с просьбой о помощиФото: REUTERS

"Пока точной информации у нас нет. Мы на связи с туристической компанией, по линии которой наши туристы сюда приезжали. Известно только, что это семья из пяти человек - муж с женой и трое детей. К сожалению, глава семьи и один из детей погиб в результате падения дерева. Больше я, к сожалению, ничего не могу сообщить, - заявил ТАСС генконсул РФ в Салониках Александр Щербаков. - Пока я не увижу их паспорта, копии паспортов, все основывается только на той информации, которую мы имеем от этой туркомпании. Это произошло в достаточно известном в туристическом плане месте Неа Потидиа. Но нужно все это проверять. Самое страшное случилось, и теперь у нас работа по выяснению обстоятельств произошедшего, по отправке тел погибших и семьи домой".

В регионе объявлено чрезвычайное положение Фото: REUTERS

В регионе объявлено чрезвычайное положениеФото: REUTERS

По последним данным синоптиков, шторм надвигается теперь на юг страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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