В греческом шторме погиб турист из Ростова с маленьким сыном

Обрушившийся на север Греции после двухнедельной жары ураган с ливнями и градом унес жизни нескольких туристов, среди которых был 39-летний россиянин с маленьким сыном. Эту трагическую информацию местных властей в четверг утром подтвердили наши дипломаты.

- Супруги с тремя маленькими детьми прибыли на отдых 7 июля, остановились в местечке Неа-Потидея (область Халкидики). В ночь на 11 июля разразилась очень мощная гроза со шквалистым ветром. Отца с сыном, которому было меньше двух лет, стихия, видимо, настигла во время прогулки. Наверное, он искал убежище под деревом, а дерево рухнуло и погребло их под собой. Скончались, видимо, на месте, - сообщил "КП" генконсул РФ в Салониках Александр Щербаков. - Генеральное консульство занимается вопросом отправки тел на родину, будем также помогать супруге с двумя детьми со скорейшим выездом домой. Очень трагический случай.

-Вы можете назвать имена погибших и город, из которого они приехали на отдых?

-Я пока воздержусь от упоминания имен. Эта семья из Ростова. Мы ими активно занимаемся.

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