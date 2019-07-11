«За большой гонорар я согласился стать негодяем на всю страну»: сын Алибасова раскрыл правду о закулисье телешоу

Скандал с разоблачением инсценировки отравления, который разгорелся после вчерашнего эфира программы «На самом деле» на Первом канале, получил продолжение. Напомним, в программе продемонстрировали зрителям скриншот переписки некоего «лечащего врача» Бари Алибасова с его личным помощником Сергеем Моцарем. Якобы за месяц до отравления «Кротом» Моцарь предлагал устроить госпитализацию продюсера, а в качестве причин придумать недуг с пищеварительной системой или мозгом. Всей стране этот «документ» показали в качестве главного доказательства, что никакого отравления не было.

В программе продемонстрировали зрителям скриншот переписки некоего «лечащего врача» Бари Алибасова с его личным помощником Сергеем Моцарем

Между тем, сторона Алибасова этот аргумент опровергла.

- Сделать такой скриншот переписки в вотсапе не составит труда любому школьнику, - возмутился в разговоре kp.ru PR-директор артиста Вадим Горжанкин. - Я сейчас могу также состряпать переписку, что вы мне задолжали 3 млн долларов! Хотя в своем коллективе мы сейчас разбираемся, выясняем, откуда это вообще. Сергей Моцарь ничего такого не помнит, будет искать в своей истории. Но вы поймите, это все один большой шоу-бизнес — ребята работают ради рейтинга, делают сенсацию, чего на них обижаться. Нам два уважаемых медучреждения подтвердили диагноз Бари Каримовича, а люди верят какому-то скриншоту!

Своя версия событий и сына продюсера Бари-младшего, который также принимал участие в съемках.

- Перед съемками, которые состоялись больше недели назад, нас подготовили, что будет объявлено правдой, а что неправдой (в эфире используют «детектор лжи». - Ред.). То есть у нас на руках был четко прописанный сценарий, - рассказал kp.ru Бари Алибасов-младший. По задумке, обязательно нужен был «козел отпущения», и я за большой гонорар согласился стать негодяем для всей страны.

- За сколько, если не секрет?

- По условиям договора, я не могу разглашать сумму. Скажу только, что речь идет о миллионах рублей. Только я их до сих пор не получил, там какие-то финансовые проблемы…

Бари Алибасов заверил, что не помнит, в какой больнице лежал. И вообще мало что помнит.Фото: Первый канал

- И что вы должны были сделать за эти деньги, как обдурить всех?

- Я должен был признаться, что заработал на болезни отца кучу денег, и с ним даже не поделился. А папа должен был выйти и сказать: «Ах ты подлец, сынок!». Вот такой скандал. Мне, как бизнес-тренеру, это было бы даже на руку — реальный пример, как деньги можно делать из воздуха. Хотя мы с папой в финансовом плане - самая порядочная семья в мире, прямо дворянское воспитание.

- Так почему все пошло не по сценарию?

- Видимо, они прикинули, что в этой истории что-то не сходится. А еще захотели нас проучить. Это была подлая месть! Мы стали жертвой конкурентной борьбы.

- О чем вы говорите, за что вам мстить?

- Когда отец выписался из больницы, я с ними договаривался, что они первыми получат интервью с папой, его домашние съемки. Но когда меня не было, я уехал а похороны бабушки, Андрей Малахов, папин старый приятель, пришел к нему в гости и договорился по дружбе, что этот эксклюзив покажут в его передаче. Это настоящий журналистский спецназ, я им восхищаюсь! Сумел сам пройти в квартиру, а ребята с Первого даже не сразу попали в подъезд… А когда попали, что там началось..! Две редакции даже подрались у нас на этаже!

- Если вернуться к тому самому скриншоту — вы его на передаче видели?

- Нет, они сняли одно, а смонтировали совсем другое. Там даже вопросы-ответы местами невпопад. Откуда взялся скриншот, мне неизвестно - все переиграли в последний момент, нас никто не предупреждал.

При этом судиться с редакцией сторона Алибасова, естественно, не собирается.

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