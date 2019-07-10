Алибасов после разоблачения с позором сбежал от Шепелева

Кажется, история с отравлением Бари Алибасова средством для очистки труб медленно, но верно движется к своему логическому завершению. Появились доказательства, что все произошедшее с продюсером было тщательно спланировано.

В начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с отравлением. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Позже продюсер дал интервью. Он говорил как ни в чем не бывало, хотя у него должны были быть обожжены гортань и пищевод. Это спровоцировало слухи о том, что случившееся является пиаром. Чтобы расставить все точки над "I" Дмитрий Шепелев пригласил в свою передачу основных участников драмы.

Так, героем третьего выпуска передачи "На самом деле" стал сын Бари Алибасова. Он в очередной раз подробно описал события того дня, когда его отцу потребовалась помощь врачей. Внимательно выслушав молодого человека, эксперты нашли много нестыковок в его истории. Более того, проверка на детекторе лжи показала, что утку о смерти артиста запустил именно его сын. Он же придумал историю с пропажей любимого кота папы.

В студии появился и сам продюсер. Алибасов-старший заверил, что не помнит, в какой больнице лежал, впрочем, как и название жидкости, которую выпил. Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром. "Он ни одного часа в коме не был... Он просто был под обезболивающим, седативными препаратами. Какая кома, господа?", - заявил медик.

Он также отметил: "Если бы был ожог 4-й степени, мы бы с вами вот так не сидели. Таких как вы я сотню лечил в свое время, с ожогами и не только. Ожог 3-й или 4-й степени - это пищевод умер. У вас, Бари, пищевод нормального человека".

Бари Алибасов на это парировал: "У меня нет пищевода. Я уже четыре недели не ем ничего вообще".

Меж тем проверка на полиграфе показала, что у музыканта не было потери памяти. Более того, он намеренно выпил ядовитую жидкость. "На самом деле, Бари Каримович намеренно несколько пригубил это вещество и тут же сплюнул. Оно почти не попало в пищевод. Вот и вся правда", - пояснил полиграфолог.

Когда продюсеру задали главный вопрос - а было ли отравление, - он ответил: "Было ужасное отравление, я думал, вообще навсегда покончил с жизнью". А тем, кто ему не верит, основатель группы "На-На" дал совет: "Всем, кто сидит в зале и не верит мне, я рекомендую прийти домой и выпить стаканчик «Крота»".

Фрагмент переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера.Фото: Первый канал

После этих слов ведущий Дмитрий Шепелев предложил зрителям посмотреть на экран. В этот момент туда вывели фрагмент переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера. Шепелев пояснил, что за месяц до отравления продюсера Сергей Моцарь общался с медиком и обсуждал возможные причины скорой госпитализации звезды. По словам ведущего, эта переписка могла стать отправной точкой пиар-кампании, о которой не устает говорить только ленивый с момента госпитализации Алибасова.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", - написал Моцарь. А врач ему отвечает: "Мы тоже решили, что мозг и желудок".

Увидев скриншот переписки своего помощника с врачом Бари Алибасов встал со своего кресла и удалился из студии, попросив воды. После этого гости в студии уже не сомневались, что 72-летний продюсер всех обвел вокруг пальца.