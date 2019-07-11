В Харькове вернули бюст маршала Жукова

Это был, пожалуй, один из первых экзаменов, который новоиспеченный президент Зеленский сдать не смог. В начале июня националисты свалили бюст маршала Жукова в Харькове. И жители Украины, то ее части, что голосовала за молодого кандидата, ждала его четкой реакции. Ведь и дед Владимира Зеленского служил под началом прославленного маршала.

Но президент отмолчался, выставив вместо себя только вступившую в должность пресс-секретаря Юлию Мендель, которая сказала что-то невразумительное про «непродуманную гуманитарную политику предыдущих властей».

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1

Мэр Харькова Геннадий Кернес тогда сказал, что бюст военачальника обязательно будет восстановлен. И в четверг он опубликовал фото отреставрированного памятника. Чудеса случаются. Хотя бы в предвыборную страду.

Мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что бюст военачальника обязательно будет восстановлен

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