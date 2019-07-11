2019-07-11T16:04:34+03:00
Политика

"Настоящий индеец": Путин оценил внешний вид гостя из Боливии

Президент России принял в Кремле Эво Моралеса
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эво Моралес приезжал в Россию год назад на чемпионат мира по футболу, и в Москве ему так понравилось, что он прилетел сноваЭво Моралес приезжал в Россию год назад на чемпионат мира по футболу, и в Москве ему так понравилось, что он прилетел сноваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Многонационального государства Боливия Эво Моралес приезжал в Россию год назад на чемпионат мира по футболу, и в Москве ему так понравилось, что он прилетел снова, но уже с официальным визитом. В аэропорту Внуково далекому гостю была устроена подобающая встреча, хотя такого маленького самолетика почетный караул тут не видел давно. Да и сам Моралес вышел на красную дорожку в обычной куртке, в которой и слушал гимны, и смотрел мини-шествие курсантов.

Зато перед переговорами с Владимиром Путиным он отправился в Александровский сад, чтобы возложить венок. И поправив ленточки цвета национального флага, по латиноамериканской традиции поднял к небу кулак - "родина или смерть"!

Перед переговорами с Владимиром Путиным Моралес отправился в Александровский сад, чтобы возложить венок. Фото: REUTERS

Перед переговорами с Владимиром Путиным Моралес отправился в Александровский сад, чтобы возложить венок.Фото: REUTERS

Во время представления президенту России боливийской делегации, Владимир Путин обратил внимание на внешний вид министра иностранных дел Боливии Диего Пари Родригеса, которые пришел в Кремль в шляпе и с длинной косой.

- Настоящий индеец, - пошутил Путин, и был прав. Собственно, и сам Моралес тоже представитель индейцев аймара. Моралес и Родригес юмор оценили.

Но еще большее удивление президента России ждало, когда он дошел до боливийского министра углеводородов Луис Альберто Санчеса.

- Похож на Чавеса, - отреагировал Путин. Санчес и в самом деле очень напоминал экс-президента Венесуэлы.

- Крупные российские компании вкладывают значительные средства в экономику Боливии, - открыл официальную часть президент России. - "Газпром" вложил 500 миллионов долларов в развитие нефтегазовой отрасли. "Росатом" возводит Центр ядерных исследований в вашей стране, в Боливии востребована наша техника, в том числе, автомобильная.

- В последнее время растут взаимные инвестиции, и мы надеемся, что такая тенденция сохранится и впредь и в области углеводородов, - подтвердил желание развивать сотрудничество Моралес.

После завершения переговоров Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече.

- Мы никогда не отказывались ни от какого из предложенных форматов, в том числе и от расширения Нормандского формата, но эти встречи должны быть хорошо подготовлены, - сказал он. - О чем-то более менее можно будет говорить после проведения выборов в Раду и формирования правительства Украины. И мы не знаем, как реагируют другие? Тереза Мэй через пару недель прекращает свою работу. Она в каком качестве вообще приглашается? Как американская администрация реагирует? Как реагируют Германия и Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу.

Глава Боливии Моралес прилетел в Москву на встречу с Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Московском зоопарке поселятся ослы пуату
Пользователи Yota сообщают о сбоях при подключении к интернету
Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен Порошенко
Боксер Денис Лебедев решил завершить спортивную карьеру
Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Чешский самолет совершил аварийную посадку в Будапеште
Путин: Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата
Суд арестовал десять таможенников Домодедово за взятки
Минсельхоз назвал цифры по экспорту зерна в 2018-2019 году
МИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения Риги
Роскомнадзор проконтролирует ситуацию с утечкой данных из магазина Оzon
После приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя
В Венесуэле в учениях примет участие техника российского производства
В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских
Создание космического эшелона США вызывает опасения у российского Генштаба
Одного из пострадавших на пожаре ТЭЦ Северная вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска
Министр сельского хозяйства вручил награды лучшим специалистам агропрома Ленобласти
Туск назвал необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
Полиция Польши разыскивает пропавшего российского мальчика