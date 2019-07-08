2019-07-08T15:03:30+03:00
Политика

Зеленский пригласил Путина с Трампом. А они-то не знают...

Президент Украины зовет в Белоруссию лидеров со всего мира, не спрося - готовы ли они к этому
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Владимир Зеленский пригласил в Минск Путина, Мэй, Трампа, Макрона и Меркель.Владимир Зеленский пригласил в Минск Путина, Мэй, Трампа, Макрона и Меркель.
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«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске» - заявил Владимир Зеленский на своей странице в фейсбуке, чем озадачил практически всех в опубликованном списке.

Меньше всего, возможно, удивился Лукашенко. Ему, действительно, не привыкать.

Дональд Трамп, конечно, с изумлением узнал, что его ждут в Минске. И наверное, даже попросил дочь Ивану или жену Меланию уточнить - где это вообще такое.

Тереза Мэй, скорее всего, лишь ненадолго отвлеклась от пакования чемоданов в своем кабинете на Даунинг-стрит, чтобы посмеяться.

Ангела Меркель глубоко вздохнула, подумав, что может быть, Порошенко был не так уж и плох.

И только Макрон готов ехать куда угодно, ради чего угодно.

Очень сильно, наверное, расстроился Папа Римский, которого Зеленский не включил в этот список.

Ноту протеста написали представители Межгалактического совета, которые тоже хотели бы поучаствовать в этом супер-саммите, но их послание дойдет до Земли только через пару световых лет.

В Кремле же, ознакомившись со словами Зеленского, развели руками.

- Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу сказать о какой-то реакции, - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?

Но в целом мысль Зеленского, что весь мир крутится вокруг Украины и все политические лидеры планеты готовы по одному его зову бросить все и помчаться в Минск, показательна. Она примерно в одном ряду с открытием, что Черное море выкопали древние укры.

И судя по всему, президент Украины еще не вышел из сложного состояния, в которое попал на известном совещании по таможне в Ужгороде (видео с этого совещания смотрите на нашем сайте kp.ru).

Видео с совещания в Ужгороде, на котором Зеленский странно себя ведет.Президент Украины подозрительно часто пьёт воду и, кажется, откровенно скучает

ИСТОЧНИК KP.RU

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