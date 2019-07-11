Зеленский захотел люстрировать Порошенко и других люстраторов

У нового президента Украины Владимира Зеленского опускаются руки на посту главы государства. Именно так можно расценить его запись в соцсети «Фейсбук», где он жалуется: что украинским чиновникам, какого бы цвета они ни были, «все фиолетово».

- Хочу поделиться тем, что наболело. Менее, чем два месяца в должности, особенно после последних поездок по стране, ощущение одно - просто не хватает цензурных слов, - заявил он в своем обращении в соцсети и констатирует, что чиновники это «безнадежный диагноз». - Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово.

- Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек, - перечисляет он тех, кто мешает работать и вести Украину в светлое «цеевропейское» будущее, и не останавливается на только лишь уже упомянутых. - Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень. Для чего министр экономики времен Януковича, который называет людей ублюдками, вырывает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде.

В последнем примере он напрямую указывает на своего предшественника на президентском посту Петра Порошенко, который настолько перестал владеть собой, что его уже гоняют (не буду говорить, чем) чуть ли не по всей Украине с его собственных предвыборных митингов.

Что делать с ними. По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову в поисках решения: «Обменять на пленных или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую».

Но, как считает Зеленский, ему удалось найти необходимый рецепт: «Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, лишить их всех возможности участвовать в управлении государством».

- Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию, - вспомнил Зеленский высказывание руководителя его партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который в начале июля подверг украинский закон о люстрации жесткой критике. Вспомнил и опроверг. - Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрации, мы предлагаем ее усилить.

Напомним, в октябре 2014-го этим законом высокопоставленным чиновникам времен президентства Януковича запретили занимать должности в органах госвласти на протяжении 5 или 10 лет. Под действие того закона попало, в общей сложности, свыше 1 миллиона граждан Украины. А теперь - новая чистка?

- Предлагается в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, - раскрыл Зеленский суть своего предложения.

Правда, это, скорее не перечень должностей, а список персон на них, но кого волнуют терминологические нюансы, если весь нынешний состав Верховной Рады вместе с кабинетом министров и всеми силовиками дружно пролетают мимо парламента и своих нынешних постов, если предложение Зеленского воплотится в жизнь. По сути, все вожди майдана. Порошенко, кстати, также присутствует в списке кандидатов на люстрацию.

Зеленский хочет пойти по тому же пути, что и Порошенко со своей командой. И это уже не оригинально. Повторяет он действия Порошенко и в отношениях с Россией, и на Донбассе. Даже не хочет, а уже пошел. И риторикой, и действиями. Только интересно, если новая люстрация состоится, кто будет потом люстрировать самого Зеленского, его команду и сторонников?