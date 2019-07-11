«Лучшие санкции — забыть русским туристам про Грузию»
Антон:
Грузины сейчас переживают, что с этой русофобией не подождали до конца туристического сезона. От этого льют слезы. Вот потерпели бы до холодного ноября, тогда бы с чистой совестью посылали бы нас матом. А теперь лишаются денег. Их это только и волнует.
Ирина:
Правильно президент всё делает. Войны захотелось? Тут особые умники предложили доехать до Тбилиси на танках. А вы готовы умирать? Нет? Тогда молчите.
Илья:
Лучшие санкции — наш отказ от поездок в Грузию. Если их не вводит государство, введем свои санкции.
Ваня:
Честно? Мне, как каждому обывателю, кажется, что нельзя так лояльно относится к придуркам. Но и реагировать на дураков нельзя. Если путин введет запреты на торговлю — это будет выглядеть, как личная месть.
Татьяна:
Не покупаю больше грузинское вино.
Максим:
Среди грузин тоже есть хорошие люди. Но все они считают Россию агрессором и оккупантом. Они извиняются за хамство мерзавца с «Рустави-2». Но прощать Россию за свои выдуманные обидки не хотят.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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