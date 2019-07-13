2019-07-13T15:51:57+03:00
Звезды

Три платья для невесты, отвязные танцы и признание в любви по шпаргалке: Топалов и Тодоренко показали видео со свадьбы

Торжество на итальянском побережье влетело паре в копеечку [видео]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
В начале июля, спустя девять месяцев после визита в ЗАГС, Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили пышную свадебную церемонию. Фото: instagram.com/vladtopalovofficialВ начале июля, спустя девять месяцев после визита в ЗАГС, Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили пышную свадебную церемонию. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Изменить размер текста:

В начале июля, спустя девять месяцев после визита в ЗАГС, Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили пышную свадебную церемонию. Напомним, из-за интересного положения невесты пара решила отложить торжество, чтобы Регина смогла блистать в роскошном наряде, а не балахоне для беременных.

И она действительно блистала: в свадебном фильме, который певец на днях опубликовал в своем Инстаграме, Регина сменила три наряда. Для официальной церемонии невеста выбрала белое платье с шикарным декольте и «крыльями», которое шила на заказ одном из московских модных домов. Для вечеринки с отвязными танцами – наряд с длинными рукавами, в котором, по ее признанию, чувствовала себя героиней шекспировских «Ромео и Джульетта». А на свадебной фотосессии телеведущая появилась в коротеньком мини. Суммы за каждый наряд называются разные - от 1 до 3 млн рублей.

На видео с «большой итальянской свадьбы», которую отмечали на вилле в Сорренто на южном побережье Италии, есть кадры девичника, подготовки к церемонии и самого трогательного момента – признания молодоженов в любви. Правда, и Влад, и Регина читали свою речь по шпаргалке, чем удивили подписчиков.

vladtopalovofficialvladtopalovofficial
Топалов и Тодоренко показали видео со свадьбы
66706 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Я облетела весь земной шар несколько раз и поняла, что координаты моей любви вот здесь, в тебе, - призналась мужу экс-ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка». – Я обещаю тебя любить в этой жизни, следующей и послеследующей.

- Я обещаю тебе всегда быть рядом и каждый день стараться быть лучше для тебя, - ответил Топалов молодой жене.

vladtopalovofficialvladtopalovofficial
Топалов и Тодоренко сыграли свадьбу на итальянском побережье
75572 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Свадебные видео собрали в Инстаграме около полумиллиона просмотров и множество лайков звезд. Так, Сергей Лазарев, который пропустил свадьбу друга, признался, что очень об этом жалеет.

- Это так красиво! Как жаль, что я не смог быть с вами, - прокомментировал видео Сергей. - Дико расстроился...

Несколько дней на вилле и весь праздник, по оценкам СМИ, обошлись паре в 7 миллионов рублей, хотя на самом деле сумма за церемонию такого масштаба может быть куда выше – сами молодожены вопрос финансов держат в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура
Трамп обвинил РФ и Китай в желании "ободрать США"
Российский сомнолог рассказал, сколько часов сна нужно человеку
В Афганистане по меньшей мере три человека погибли при атаке на отель
МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80
В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном
Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала