Три платья для невесты, отвязные танцы и признание в любви по шпаргалке: Топалов и Тодоренко показали видео со свадьбы

В начале июля, спустя девять месяцев после визита в ЗАГС, Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили пышную свадебную церемонию. Напомним, из-за интересного положения невесты пара решила отложить торжество, чтобы Регина смогла блистать в роскошном наряде, а не балахоне для беременных.

И она действительно блистала: в свадебном фильме, который певец на днях опубликовал в своем Инстаграме, Регина сменила три наряда. Для официальной церемонии невеста выбрала белое платье с шикарным декольте и «крыльями», которое шила на заказ одном из московских модных домов. Для вечеринки с отвязными танцами – наряд с длинными рукавами, в котором, по ее признанию, чувствовала себя героиней шекспировских «Ромео и Джульетта». А на свадебной фотосессии телеведущая появилась в коротеньком мини. Суммы за каждый наряд называются разные - от 1 до 3 млн рублей.

На видео с «большой итальянской свадьбы», которую отмечали на вилле в Сорренто на южном побережье Италии, есть кадры девичника, подготовки к церемонии и самого трогательного момента – признания молодоженов в любви. Правда, и Влад, и Регина читали свою речь по шпаргалке, чем удивили подписчиков.

vladtopalovofficial Топалов и Тодоренко показали видео со свадьбы

- Я облетела весь земной шар несколько раз и поняла, что координаты моей любви вот здесь, в тебе, - призналась мужу экс-ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка». – Я обещаю тебя любить в этой жизни, следующей и послеследующей.

- Я обещаю тебе всегда быть рядом и каждый день стараться быть лучше для тебя, - ответил Топалов молодой жене.

vladtopalovofficial Топалов и Тодоренко сыграли свадьбу на итальянском побережье

Свадебные видео собрали в Инстаграме около полумиллиона просмотров и множество лайков звезд. Так, Сергей Лазарев, который пропустил свадьбу друга, признался, что очень об этом жалеет.

- Это так красиво! Как жаль, что я не смог быть с вами, - прокомментировал видео Сергей. - Дико расстроился...

Несколько дней на вилле и весь праздник, по оценкам СМИ, обошлись паре в 7 миллионов рублей, хотя на самом деле сумма за церемонию такого масштаба может быть куда выше – сами молодожены вопрос финансов держат в секрете.