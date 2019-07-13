Больше скрываться не надо: Максим Виторган показал пикантное фото Нино Нинидзе

В последнее время не утихают слухи о романе 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней актрисы Нино Нинидзе. Сначала Максим и Нино появились на спектакле "Нод" на ВДНХ. Они держались за руки и вели себя как пара. А теперь Виторган и вовсе разместил в своем блоге фотографию полуобнаженной Нино.

Максим Виторган опубликовал снимок с Нино Нинидзе в своем Сторис. Поклонники тут же с новой силой начали гадать: что значит сей жест известного актера. Неужели теперь актеры решили, что больше скрываться не надо.

Сегодня дочке Ии Нинидзе исполнилось 28 лет. Виторган был одним из первых, кто поздравил ее с днем рождения, показав нежный снимок именинницы, и добавил поздравление на грузинском языке.

Фото: instagram.com/mvitorgan

Как бы то ни было, Максим не комментирует слухи о возможном романе. Зато Нинидзе искренне недоумевает, откуда взялась эта информация. "Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого", - сказала она.

ninosha13 Я такая, какая есть. И меняться не собираюсь...

О расставании Нино с супругом Кириллом Плетневым стало известно в мае. Брошенный муж тяжело переживал уход Нинидзе. Он даже записал обращение к поклонникам, где рассказал о своей депрессии. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Кирилл Плетнев намекнул, что крах семейной жизни произошел не по его вине.

Злые языки поговаривали, мол, разрыв произошел из-за неверности Нино. Якобы она изменяла мужу с сыном Федора Бондарчука. Сама Нино отказывается называть причину проблем в семье.