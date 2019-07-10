Стало известно о романе Максима Виторгана с актрисой Нино Нинидзе

В последнее время в актерской и светской тусовках Москвы ходили слухи о романтических отношениях 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней актрисы Нино Нинидзе. Теперь же они находят свое подтверждение. Максим и Нино появились на спектакле "Нод" на ВДНХ. Они держались за руки и вели себя как пара.

Максим Виторган, похоже, обрел новую любовь в лице коллеги по цеху Нино Нинидзе. Очевидцы заметили артистов вместе на постановке, пишет teleprogramma.pro. Избранница бывшего супруга Ксении Собчак моложе его на 19 лет.

Если верить слухам, 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются уже несколько месяцев, но пока не спешат афишировать свои отношения. К слову, не так давно Максим Виторгана и Нино Нинидзе уже появлялись вместе на одном из концертов.

Актер Кирилл Плетнев с супругой Нино Нинидзе, 2017 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, Максим Виторган недавно развелся с Ксенией Собчак. У бывших супругов подрастает двухлетний сын Платон. Нино Нинидзе также недавно рассталась с супругом, 39-летним актером Кириллом Плетневым, от которого родила сына Сандрика.

Максим и Нино - дети знаменитых родителей. Отец Виторгана-младшего - актер Эммануил Виторган, а мама Нино - грузинская и российская актриса Ия Нинидзе.

Кстати, Виторган и Нинидзе тяжело расходились со своими бывшими. Так, разводу Максима Виторгана с Ксенией Собчак предшествовал скандал с избиением режиссера Константина Богомолова. Сын народного артиста Эммануила Виторгана пришел в столичное кафе, вывел на улицу Богомолова и решил разобраться с соперником при помощи кулаков. На видео с камеры наблюдения, расположенной возле кафе, двухметровая фигура наносит один, а затем второй удар фигуре поменьше. В итоге 46-летний Максим Виторган разбил нос 43-летнему режиссеру. А 8 марта Максим и Ксения синхронно в соцсетях объявили о расставании.

Что касается расставания Нино с мужем Кириллом Плетневым, то брошенный муж тяжело переживал уход Нинидзе. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Кирилл Плетнев намекнул, что крах семейной жизни произошел не по его вине.