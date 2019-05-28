Брошенный муж тяжело переживает развод с Нино Нинидзе из-за ее любви к сыну Бондарчука

Актер и режиссер Кирилл Плетнев впервые высказался о разводе с женой Нино Нинидзе. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года.

Кирилл Плетнев тяжело переживает разрыв с возлюбленной. Об этом он эмоционально рассказал в своем блоге, заявив, что находится в кризисе.

"Каждый из нас переживает кризис в разные периоды в своей жизни по разным поводам. Кризис может возникнуть у каждого независимо от возраста. Старое «отмирает», однако на его месте какое-то время не появляется ничего нового. Это свойственно человеку, но выйти из кризисного состояния можно только постепенно", начал он свою исповедь.

Для этого, как сообщил 39-летний артист, нужно время. И самое важное в этот непростой период - не подгонять себя и не торопиться, ведь нужно "прожить" всю боль от потери любимой. "Вопрос того, когда на выжженной земле завяжутся и заколосятся новые семена. Надо дать время завязаться и прорасти чему-то новому. Я это осознаю", – говорит звезда фильма "Каникулы строгого режима".

ninosha13 Люди встречаются, влюбляются, женятся...

При этом Кирилл уверен в том, что нужно даже в период кризиса продолжать радоваться жизни. "Первый этап выхода из кризиса, - когда человек начинает вновь относиться к себе с любовью. Прощает себя за былые ошибки, чтобы в итоге стать обновленной, усовершенствованной версией себя. В этот момент кризис закончится. Всем, кто находятся в кризисе, проживайте его, не бойтесь его. Он закончится. Идите сквозь него и живите в нем. Не ждите, что жизнь начнется потом, жизнь идет сейчас".

Ранее Кирилл Плетнев и его экс-супруга Нино Нинидзе заявили, что проведенные вместе годы оказались счастливыми. Пара продолжает воспитывать маленького сына. По их словам, развод не должен отразиться на его жизни. По слухам, Нинидзе ушла от Плетнева к Сергею Бондарчуку, который в свою очередь расстался с матерью своих дочерей Татой Мамиашвили.

Ранее Кирилл намекнул, что крах семейной жизни произошел не по его вине. Брак с Нининдзе стал для него вторым по счету. До этого он был женат на актрисе Лидии Милюзиной, которая родила ему двоих детей: сыновей Георгия и Федора.