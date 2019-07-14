2019-07-14T16:07:03+03:00
Общество

В Москву привезли мощи Петра и Февронии, покровителей семьи и брака

Поклониться святым можно в течение недели
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Поклониться мощам святых Петра и Февронии Муромских можно будет в Храме Христа Спасителя до 20 июля. Фото: пресс-служба Московской епархии.Поклониться мощам святых Петра и Февронии Муромских можно будет в Храме Христа Спасителя до 20 июля. Фото: пресс-служба Московской епархии.
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У храма Христа Спасителя снова народное столпотворение. Длиной в неделю. Москвичам и гостям столицы подарили уникальную возможность - поклониться мощам святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Русская православная церковь чтит их память 8 июля, а в стране этот день по инициативе Светланы Медведевой стал отмечаться как День семьи, любви и верности.

По преданию, дочь бортника из Рязани Феврония исцелила от недуга муромского князя Петра и впоследствии вышла за него замуж. На склоне лет оба приняли монашеский постриг и умерли в один день - 8 июля по новому стилю.

Православные верующие традиционно просят святых о всем, что связано с браком и семейной жизнью.

В воскресенье ковчег со святыней из Мурома по благословению Патриарха Кирилла доставили в храм Христа Спасителя. После литургии 21 июля их увезут обратно в Муром.

- Это первое в истории перемещение этих мощей из монастыря. С одной стороны, мощи муромских князей находятся не так далеко, как привозимые святыни из Бари или Корфу. Но далеко не каждый россиянин может доехать до Мурома. А поклониться им надо. Мы молимся им об укреплении семей, поддержке брака, когда семья подвергается разрушению и деформации. Необходимо, чтобы мы в такое непростое время переосмыслили свое отношение к семье, - призвал пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

ВАЖНО

Внимание! Доступ паломников к святыне будет осуществляться до 20 июля с 8:00 до 20:00.

Один из вестибюлей метро "Кропоткинская" на время принесения мощей будет закрыт. В случае большого числа паломников могут перекрыть Патриарший мост.

Патриархия для удобства опубликовала схему будущей очереди к ХХС.

Схема очереди к Храму Христа Спасителя.

Схема очереди к Храму Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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