2019-07-14T17:31:47+03:00
Звезды

Молодой муж выглядит ровесником 69-летней Надежды Бабкиной

Хейтеры высмеяли певицу и Евгения Гора
Ольга ЛИБГАРДТ
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Надежда Бабкина и Евгений Гор встретились 14 лет назад.Надежда Бабкина и Евгений Гор встретились 14 лет назад.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Надежда Бабкина вместе с молодым возлюбленным отдыхает на Кипре. Певица активно делится с поклонниками фотографиями, демонстрируя идиллию с Евгением Гором на отдыхе. Правда, один из снимков возмутил хейтеров, после чего они разразились гневной отповедью в адрес артистки и ее мужа.

Хотя Евгению Гору 39 лет, но выглядит мужчина ровесником молодящейся Надежды Бабкиной. Разница в 30 лет никогда не смущала пару. Надежда Бабкина выглядит лучше многих своих ровесниц. Она тщательно следит за собой. Поэтому, глядя на совместное фото Бабкиной и Гора, никогда не скажешь, что Надежде Георгиевне не так давно исполнилось 69 лет. Певица по-прежнему активна, продолжает выступать и гастролировать с концертами.

С возлюбленным она строит отношения давно, но между супругами сохранились пылкие чувства. Что и демонстрируют фото с Кипра. Надежда стоит в обнимку с возлюбленным. При этом исполнительница позировала без макияжа. Она осталась верна своему стилю и облачилась в льняную рубашку с цветным принтом. Образ звезда дополнила элегантным платком, который намотала на голову в виде чурбана. "Мы на Кипре. Море тут красивое", - лаконично подписала Бабкина снимки. Правда, фото в купальнике артистка пока не публикует. Но все впереди.

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Мы на Кипре
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Поклонники и без снимков в бикини восхитились внешним видом своей любимицы. Многие не стали скрывать, что завидуют ее женскому счастью. На фото она продемонстрировала настоящую идиллию с избранником. "Надежда Георгиевна и Евгений, какие вы загорелые", "Как он возмужал. Не выглядит моложе Нади", "Такая красивая пара!", "С молодым мужем сама молодеет с каждым днем", "Оба улыбаются, выглядят одинаковы по возрасту", "Выглядят одинаково, женщина в теле, мужчина под стать", - льют елей подписчики.

Однако нашлись и те, кто жестко высмеял портреты знаменитости и возлюбленного. По их словам, основательница ансамбля "Русская песня" выглядит на фото просто неузнаваемо. Фанатам жутко не нравится, что певица пытается в 69 лет походить на 30-летнюю. По мнению комментаторов, артистка в погоне за молодостью потеряла свое лицо: "А глаза то где? Совсем заплыли!", "Что вы собой сделали, мумия", "Если бы не написали, кто это, ни за что бы не догадалась", "Что с вами Надежда? Вас и не узнать". Также публика едко высказалась и в адрес Евгения Гора, заявив, что "он распустил себя" и "состарился раньше времени": "Постарел мальчик с Бабкиной".

Напомним, роман у Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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