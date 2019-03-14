"Какая страсть! ": Бабкина напугала снимком с Леонтьевым

Певица Надежда Бабкина обнародовала совместное фото с Валерием Леонтьевым, сделанное после его концерта в Кремле. Однако реакция подписчиков на снимок оказалась неожиданной.

"Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами!", - написала под снимком 68-летняя Надежда Бабкина. Ее подписчики весьма неоднозначно отреагировали на публикацию, обвинив звезд эстрады в злоупотреблении пластическими операциями, передает Пятый канал.

ngbabkina Бабкина и Леонтьев стали похожи друг на друга

Причем больше негативных комментариев досталось именно 69-летнему "Казанове". Впрочем, мимо Бабкиной поклонники тоже не прошли.

"Какая страсть! Старость нужно принимать подобающе", "До чего доводит пластика", "Боже ж, какой он страшный", "Леонтьев выглядит ужасно! Как мумия! Майкл Джексон второй! Весь шитый-перешитый!", "Надо же, как брат с сестрой похожи стали", "Двое из ларца,одинаковых с лица", "По-моему, уже перебор с пластикой, на фриков становятся похожи", "...Не надо было так себя уродовать пластикой", "Бабкина на фото - копия Леонтьева", "Ужас в том, что у них один пластичeский хирург, и онина одно лицо", "У Леонтьева кожа на лице, как у Франкинштейна из разных кусков. Одни потемнее, другие посветлее Как говорится, хирург был пьян и фокус не удался", - не сдерживаются фолловеры.

Стоит отметить, что еще год назад Валерий Леонтьев за кулисами "Песни года" заявил об уходе со сцены. "Я хочу попрощаться со всей этой историей, – шокировал певец признанием. – Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать".

Поклонники гадают, что подвигло артиста на такой шаг. Возможно, проститься со сценой артиста убедила его любимая супруга Людмила Исакович, которая живет в Америке. "Люся уже несколько месяцев задает ему вопрос: "Когда ты бросишь сцену, гастроли? - говорят друзья пары. - Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье".

Еще одной причиной ухода может стать состояние здоровья артиста, который только на сцене кажется всегда бодрым и заводным. Дело в том, что с 70-х годов, когда Леонтьев травмировался на концерте, его постоянно тревожит боль в ноге. После двух операций на правом колене Леонтьев вынужден время от времени чистить сустав. Бывали случаи, когда артисту приходилось выходить на сцену, превозмогая сильнейшие боли. Он пел и танцевал, а за кулисами едва не терял сознание.

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