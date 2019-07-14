Член Российской Академии естественных наук: Я видел людей, наблюдавших контакт с чем-то... неопознанным

После того, как в Соединенных Штатах тысячи людей собрались штурмовать секретную военную авиабазу, где, по их мнению, есть следы НЛО, «КП» обратилась к российским специалистам, для которых работа с людьми-контактерами с инопланетным разумом — часть профессии. Вот что рассказал психиатр и психолог с 30-летним стажем Игорь Салынцев:

- Среди ваших пациентов такие персонажи встречались?

- Ко мне приходили люди, которые имели контакт с внеземными цивилизациями. И все они это наблюдали. Но как всё это оценивать? Далеко не все люди поймут и примут эту информацию. Должно быть постепенно определенное дозирование. Раскрывать можно постепенно.

- То есть, вы сами относитесь к подобной информации серьезно?

- Вполне. Одно дело - галлюцинации у психических больных. Которые приходят в соответствии с тем периодом, в котором человек живет. Когда появились новые технические средства, у больных стали возникать галлюцинации, связанные с тем, что происходят в современном мире.

- Галлюцинации — это не прямое, не зеркальное отражение реальности?

- Это может привидится. Но галлюцинаторный образ в реальности не существует. Истинные галлюцинации могут возникать у токсикоманов, у наркоманов. На основании объектов, которые не существуют, но им кажется, что все, им привидевшееся, происходит в реальном мире. Им видятся неопознанные объекты. В моей практике были те, у кого были галлюцинации « под воздействием лучей». Лучей космического происхождения. Галлюцинаторные явления, которые испытывают больные шизофренией, они нередко передают своим близким. Тут возникали индуцированные психозы. Матери больных дочерей тоже начинали испытывать влияние «космических лучей». И начинали в это верить. Вот такое индуцированное состояние.

- Нормальные люди начинали верить в паранормальное?

- Да. Эти явления шли от больного человека — к здоровому. Другой вопрос — когда здоровые люди испытывали подобные состояния. Индуцированное психотическое состояние людей. Этим можно заразиться. Такой массовый психоз. Заражение на психическом уровне. Да, это может передаваться от человека к человеку.

- Может стать эпидемией?

- Конечно!

- Для этого все-таки нужна высокая внушаемость?

- Да, это отрицать нельзя. Но это массово возникает на сломе эпох, во время революций, потрясений. Когда выдается информация об инопланетном воздействии, о космических лучах - это постепенно может заражать людей других. Вспомните, как Германию заразили национал-социалистическая идеей. Она породила войну мировую.

- Но есть свидетельства совершенно здоровых, многократной проверенных врачебными комиссиями людей — вроде летчиков.

- Да, есть истинное явление. Которе видят летчики в воздухе, техники на земле… И возникают новые идеи — хочется узнать истину. Не галлюцинаторные объекты должны быть изучены пристально. Учеными прежде всего — чтобы не было массовых пандемий. Реальные неопознанные объекты фиксируют, кстати, в том числе и ученые. Но как точную информацию её они «наружу» не выдают - они её засекречивают.

- Потом эту информацию выдают за вымысел пьяных фермеров или влюбленных девчонок?

- Да. Камуфлируют информацию, и затем выдают частями — с оговорками: мол, в основном, это кому то показалось. Но такая секретность сразу порождает домыслы. Фантазии подхватывают не только больные, но и здоровые. И это распространяется по всему миру.

- Какой вывод?

- Факты, реальные явления должны документально фиксироваться. И передавать людям науки, военным, для объяснения — не только в закрытом формате. Пусть и дозированно. Чтобы люди понимали. Имеющиеся факты надо объяснять хотя бы частично.

- Вы лично сталкивались с непознанным?

- Я занимаюсь гипнологией свыше 30 лет. Мне удавалось это внушить пациентам. Я видел людей, наблюдавших контакт. Но как это всё расценивать? Я видел, как взрослый вел себя словно ребенок - под воздействием гипноза. Как люди под воздействием гипноза выдавали факты близкого будущего, которые подтверждались вскоре. В большинстве случаев. Например, смерть близких.

- Это не имеет научного объяснения?

- Пока нет. Я и сам испытал такое явление. Был доктор из Дагестана, который, будучи студентом, увидел в морге рядом с ушедшим из жизни человеком на стене, где не было света, духов умерших.

- Он не заснул в морге?

- Нет. Был образ галлюцинаторный. Но тот врач это всё зафиксировал. Я нечто подобное испытывал несколько раз. Когда были для меня горькие события.

- Связанными со смертью?

- Да, когда умер мой бывший тесть. Мне ночью он явился— я увидел явно его образ. Он стоял с протянутой рюмкой и мысленно сообщил мне, что он умер и пришел попрощаться. Я был очень удивлен. Когда я проснулся и включил свет — этот образ исчез. В это время прозвучал телефонный звонок. Я подошел к телефону - и мне сообщили, что умер мой тесть. Я сказал: «Я уже знаю, он ко мне приходил».

- То есть при возникновении такой тревожной информации — смерть близкого, катастрофа — это позволяет контактировать с духами умерших?

- Полагаю, да, в экстремальной ситуации. У пациентов, которые находятся в глубоком трансе, в третьей степени в сомнамбулическом состоянии - они могут сообщать события ближайшего будущего. Подтверждения происходили часто. Однажды я серьезному квалифицированному врачу внушил, что идет 1905 год. И доктор начинает сообщать, что он пребывает не в Иркутске, где он реально живет в настоящем времени, а в Санкт-Петербурге. И преподает в гимназии, а не является врачом. И что он отпустил учеником-гимназистов с уроков, потому, что заболел. А сам никуда не пошел из-за инфлюенции. Что это — генетическая память, открывающаяся под гипнозом?

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