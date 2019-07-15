2019-07-15T01:35:45+03:00
Телевизор

Роза Сябитова о пародиях Гарика Харламова: «Он унизил человека, который пришел в «Давай поженимся!» со своей бедой»

Соведущей популярного шоу не кажутся смешными ролики, которые монтирует на основе этой программы резидент Comedy Club
Инна ФЕДОТОВА
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Гузеевой (слева) и Сябитовой шутки Гарика явно не по душе. Фото: Первый каналГузеевой (слева) и Сябитовой шутки Гарика явно не по душе. Фото: Первый канал
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Гарик «Бульдог» Харламов собирает тысячи комментариев на своей странице в Инстаграме, публикуя смонтированные нарезки из программы «Давай поженимся!». Кому-то эти ролики кажутся смешными, кому-то - обидными. Например, ведущая программы Лариса Гузеева отреагировала на почин Гарика так: «Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?» При этом один из роликов, где Гузеева употребила непечатное слово, которым обычно называют представителей нетрадиционной ориентации, стал настоящим хитом интернета. Интересно, что на самом деле то самое крепкое словцо в конечную версию «Давай поженимся!» не вошло - Гузеева произнесла его по ходу съемок, кто-то слил этот фрагмент в социальные сети, и Харламов, конечно, не смог пройти мимо. Ситуацию мы попросили прокомментировать соведущую шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову.

- Роза, ролики, которые делает Харламов, вызывают у людей разные эмоции. Как реагируете вы?

- То, что я вижу, не красит ребят, которые это делают. Хотя они очень талантливые, но, видимо, просто уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что это смешно. Это непрофессионально. Если тебя люди подняли на определенный уровень, будь любезен соответствовать! Нельзя падать низко - на уровень некоего быдлячества… Если ты уже прошел пик популярности - нужно искать новый формат или вообще уйди. Иначе получается, что ты ни себя не уважаешь, ни своих зрителей.

Харламов: - Когда мне нужна вдохновения доза, включаю канал, где Лариса и Роза! Фото: instagram.com

Харламов: - Когда мне нужна вдохновения доза, включаю канал, где Лариса и Роза! Фото: instagram.com

- Вы сами видели эти нарезки или только слышали о них?

- Я видела лишь один отрывок, который высмеивает Гарик… Так вот, именно с этим героем была трагическая история - мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели! Просто зачеркнули его жизнь! Поэтому Лариса и приложила их… Получается, «пародисты» унизили человека, который пришел и поделился бедой. Надо понимать, какую ответственность ты несешь, выдавая что-то в народ.

garikkharlamovgarikkharlamov
Легкий клип для настроения
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- С другой стороны, говорят, что, если программу или звезду пародируют, значит, она по-настоящему популярна...

- Да, один известный ведущий сказал мне: «Знаменитой ты станешь тогда, когда на тебя сделают пародию». И я уважаю интересные пародии, но только те, в которых авторы не обманывают своего зрителя, а дарят ему новые эмоции.

«Давай поженимся!». Будни, 15.15, Первый.

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Ведущая популярного телешоу и владелица собственного брачного агентства своего имени уже больше 10 лет вместе с остроумной Ларисой Гузеевой не сходит с телеэкрана. Роза Сябитова фигура противоречивая, оттого и интересная зрителям «Давай поженимся». 57-летней телесвахе доверяют свои судьбы женщины, отчаявшиеся в поисках вторых половинок. Ну и мужчины не остаются в стороне. Сябитова с успехом монетизирует свою популярность не только предлагая услуги своего агентства, но и рекламой всего на свете в соцсети (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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