2019-07-12T10:54:26+03:00
Экономика

Переводы по номеру телефона могут подорожать: банки начинают вводить за новую услугу комиссию

В итоге стоимость может оказаться такой же, как и при переводе денег с карты на карту
Елена ОДИНЦОВА
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Сейчас система быстрых платежей в большинстве случаев для клиентов бесплатнаСейчас система быстрых платежей в большинстве случаев для клиентов бесплатнаФото: Евгения ГУСЕВА
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Быстрые платежи — система, которая позволяет мгновенно переводить деньги на счет другому человеку по номеру его телефона, — может подорожать. Сбор в 1,5% за такие переводы свыше 10 тысяч рублей ввел Райффайзенбанк. А это на уровне комиссии за перевод с карты на карту не в «родном» банке.

Еще несколько банков собираются ввести аналогичные сборы с сентября. Эксперты опасаются, что в этом случае система быстрых платежей (СБП), разрекламированная Центробанком как удобное новшество для населения, потеряет смысл. С карты на карту в большинстве случаев деньги тоже можно перевести мгновенно. А экстренных ситуаций, когда деньги кому-то надо срочно переводить именно по номеру телефона, не так уж много.

Сейчас система быстрых платежей в большинстве случаев для клиентов бесплатна. Бесплатна она и для банков — тарифы за пользование этим сервисом ЦБ будет взимать только с 2020 года. Как следует из разъяснений на сайте самого Центробанка, они составят от 0,5 руб. до 3 руб. с перевода в зависимости от его суммы. Предполагалось, что с 2020 года банки начнут вводить и комиссию для граждан. Но она будет на уровне 0,2-0,7% от суммы платежа, что меньше, чем при переводе с карты на карту в сторонний банк.

Систему быстрых платежей (СБП) Центробанк запустил в конце февраля этого года. Сейчас к ней, как следует из сведений на сайте ЦБ, подключено порядка 15 крупных банков. Пока система позволяет переводить деньги по номеру телефона. Но с сентября через нее же планируется запустить оплату товаров в магазинах по QR-коду. Естественно, для граждан это будет интересно только в том случае, если новшество не окажется слишком дорогим.

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В большинстве банков не будут вводить комиссию за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 1 июня, как планировалось ранее. Об этом сообщили представители кредитных организаций, подключенных к этой системе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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