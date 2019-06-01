Большинство банков продлили нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей

СЕГОДНЯ 00:31 2019-06-01T00:36:55+03:00

Ввели комиссию в 1% за переводы внутри системы Промсвязьбанк и Газэнергобанк

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В большинстве банков не будут вводить комиссию за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 1 июня, как планировалось ранее. Об этом сообщили представители кредитных организаций, подключенных к этой системе.

Райффайзенбанк продлил нулевой тариф до конца июня, а банк "Ак барс" - до 30 сентября 2019 года. Также продление срока нулевой комиссии подтвердили в пресс-службах СКБ-банка, "Тинькофф банка", Альфа-банка, Газпромбанка, РНКО "Платежного Центра" и Росбанка, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что все подключенные банки на первом этапе установили нулевой тариф на переводы, но не исключили возможности пересмотра тарифов после 31 мая.

Комиссию в 1% для переводов в Системе быстрых платежей ввел Промсвязьбанк. Об этом сообщила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов кредитной организации Ольга Алексюк. Она пояснила, что по входящим переводам по СБП в Промсвязьбанк сохранится нулевая комиссия.

Также тариф в 1% от суммы перевода установил Газэнергобанк. Однако комиссия будет взиматься, если переводы в рамках Системы быстрых платежей превысят шесть тысяч рублей в сутки.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Банк России запустил систему быстрых платежей в тестовом режиме 28 января этого года. В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков. ЦБ начнет взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU