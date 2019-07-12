2019-07-12T13:12:04+03:00
Звезды

"Ты прекрасна - в одежде и без!" Тарзан эмоционально отреагировал на голое фото Наташи Королевой вверх ногами

Второй день вся страна обсуждает смелую выходку 46-летней певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Артист заявил, что безмерно гордится поступком Наташи КоролевойАртист заявил, что безмерно гордится поступком Наташи КоролевойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Наташа Королева в свои 46 лет на днях шокировала публику откровенным снимком. Абсолютно голая знаменитость сделала стойку на руках, продемонстрировав пользователям соцсети свои акробатические таланты. Под фотографией развернулась бурная дискуссия. Отреагировал на смелую выходку любимой женщины и ее супруг Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан.

Сергей Глушко вслед за супругой разместил в своем блоге коллаж, на котором он будто заглядывает на балкон с обнаженной женой. Артист заявил, что безмерно гордится поступком Наташи Королевой. Снимок "ню" жены пробудил в стриптизере воспоминания.

"Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка...Ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой", - написал в блоге Тарзан.

tarzan___officialtarzan___official
Ты прекрасна...
8652 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А затем обратился к Наташе Корлевой со словами любви и нежности: "Ты прекрасна, моя @koroleva__star. В одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно, 45 - баба ЙОГАдка опять!".

Фолловеры похвалили танцора за такую позицию в отношении супруги. Кроме того, некоторые попросили Наташу и Сергея повторить откровенное фото вдвоем. Вполне возможно, что знаменитая пара исполнит желание своих поклонников.

Отметим, Наташа Королева разместила провокационное фото в своем блоге после того, как разразился конфликт Светланы Лободы и американской блогерши. Последняя обвинила Лободу в краже своего фото. Певица не указала авторство снимка и, по словам блогерши, отфотошопила фото. Королева призвала "девчонок не ссориться", поскольку обе "богини".

"В свои «Ягодные 46» я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!.. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте! Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе! Я знаю, что я прекрасна!", - подписала снимок Наташа Королева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наташа Королёва: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию
Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга
Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались
Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн
Visa не планирует уходить из России
Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина
В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко
Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика
В курортном районе Турции горит лес