"Ты прекрасна - в одежде и без!" Тарзан эмоционально отреагировал на голое фото Наташи Королевой вверх ногами

Наташа Королева в свои 46 лет на днях шокировала публику откровенным снимком. Абсолютно голая знаменитость сделала стойку на руках, продемонстрировав пользователям соцсети свои акробатические таланты. Под фотографией развернулась бурная дискуссия. Отреагировал на смелую выходку любимой женщины и ее супруг Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан.

Сергей Глушко вслед за супругой разместил в своем блоге коллаж, на котором он будто заглядывает на балкон с обнаженной женой. Артист заявил, что безмерно гордится поступком Наташи Королевой. Снимок "ню" жены пробудил в стриптизере воспоминания.

"Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка...Ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой", - написал в блоге Тарзан.

А затем обратился к Наташе Корлевой со словами любви и нежности: "Ты прекрасна, моя @koroleva__star. В одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно, 45 - баба ЙОГАдка опять!".

Фолловеры похвалили танцора за такую позицию в отношении супруги. Кроме того, некоторые попросили Наташу и Сергея повторить откровенное фото вдвоем. Вполне возможно, что знаменитая пара исполнит желание своих поклонников.

Отметим, Наташа Королева разместила провокационное фото в своем блоге после того, как разразился конфликт Светланы Лободы и американской блогерши. Последняя обвинила Лободу в краже своего фото. Певица не указала авторство снимка и, по словам блогерши, отфотошопила фото. Королева призвала "девчонок не ссориться", поскольку обе "богини".

"В свои «Ягодные 46» я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!.. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте! Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе! Я знаю, что я прекрасна!", - подписала снимок Наташа Королева.