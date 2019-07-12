Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте

- Писательница Хелен Келлер, которая была лишена зрения и слуха, сказала: если слепота выбрасывает человека из мира вещей, то глухота выбрасывает его из мира людей, - рассказывает профессор, доктор медицинских наук, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин. - Заметные изменения, которые происходят у людей в старшем возрасте, касаются в том числе и органов слуха. Сегодня существуют уникальные технологии, позволяющие восстанавливать его. Но они могут быть использованы далеко не в каждом случае. В то же время у каждого человека есть возможность самому принимать меры, с помощью которых можно максимально сохранять качество слуха и здоровье системы ухо - горло - нос в целом.

ЧЕМ ОПАСНА ГИПЕРТОНИЯ

- Возрастные изменения слуха начинаются уже после сорока лет. А заметным снижение слуха становится, как правило, после 50 лет, - поясняет профессор Свистушкин. - В первую очередь «уходят» высокие частоты. В повседневной жизни мы пользуемся ими редко, поэтому можем долгое время не замечать первых признаков тугоухости.

Помимо естественных изменений, есть ряд болезненных нарушений, которые усугубляют снижение слуха или даже могут привести к глухоте. Их можно и нужно предотвращать и корректировать, если не удалось избежать.

- Какие неполадки со здоровьем, бьющие по нашему слуху, встречаются чаще всего?

- Ускоренное снижение слуха может наблюдаться на фоне хронических заболеваний. У людей старшего возраста наиболее часто встречаются гипертоническая болезнь, атеросклероз. В этих случаях может нарушаться питание ушной улитки, слухового нерва. Спазм кровеносных сосудов или излишнее расширение их - факторы риска тугоухости.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В И ХОРОШИЙ СОН

- Поэтому в случае гипертонии и других хронических заболеваний нужно очень внимательно следить не только за основной болезнью, но и за изменениями слуха, - советует Валерий Свистушкин. - При малейшем снижении слуха - сразу обращаться к врачу.

- А что врачи могут сделать?

- При избыточной тугоухости, то есть более сильной, чем «положено» по возрасту, существует консервативное лечение. В первую очередь назначаются сосудистые препараты, если возникает спазм сосуда. Препараты, которые влияют на свертывающую систему крови, антиагрегантные препараты. Кровь должна хорошо поступать. Также рекомендуются витамины группы В - это главные средства для лечения вообще нервной патологии, в том числе и патологии слуха.

И еще очень важен полноценный сон. Недосыпание может катастрофически влиять, менять тонус сосудов, снижать защиту организма от вирусной инфекции. Вирусы - еще одна частая причина тугоухости в любом возрасте. Причем пожилые люди к ним наиболее восприимчивы. Особенность респираторных вирусов (то есть вызывающих грипп и простуды. - Ред.) - их способность повреждать слуховой нерв.

НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ОРЗ

- На самом деле банальные ОРЗ, как ни странно, одна из самых серьезных проблем для людей старшего возраста, - продолжает доктор Свистушкин. - Казалось бы: насморк, боль в горле - ну что такого. Но организм устроен так, что у пожилых людей респираторный вирус, который вызывает ОРЗ, может спровоцировать обострение всех хронических болезней, которые у пациента уже есть. Как правило, имеются и сердечные проблемы, сосудистые, иногда легочные. Часто метаболические - в виде сахарного диабета.

- Почему так происходит?

- Любой респираторный вирус, особенно вирус гриппа, вызывает выработку большого количества различных токсических веществ в организме. Некоторые из них запускают или стимулируют воспаление. И таким образом подстегивают обострение уже существующих хронических заболеваний. Это может оказаться крайне опасным. В частности, статистика показывает, что у человека через два месяца может развиться инсульт или инфаркт. И мы не отдаем отчета, что пусковым моментом был вирус гриппа, вирус ОРЗ.

Поэтому людям старшего возраста обязательно требуется вакцинация от гриппа. И ни в коем случае нельзя переносить на ногах ни грипп, ни простуды. Нужно внимательно следить за развитием ОРЗ и своевременно лечить осложнения.

ВАЖНО

Не просто насморк, а гайморит

- При ОРЗ почти всегда в процесс вовлекаются околоносовые пазухи, фактически это - гайморит, фронтит и так далее, - рассказывает профессор Свистушкин. - Раньше мы считали, что гайморит - это осложнение насморка, гриппа, ОРЗ. Сейчас мы понимаем: ОРЗ и есть гайморит. Уже имеется воспаление пазух. Это было доказано методом компьютерной томографии. Мультиспиральная КТ показывает, что вовлечение пазух носа происходит при любом насморке. Вот поэтому при насморке нельзя заниматься самолечением, нужно обязательно обращаться к врачу. Изначально гайморит легкий, вирусный. Но если неправильно лечиться и не обращать на него внимания, то велика вероятность, что это перейдет в гнойный процесс. Тогда уже требуется серьезное лечение, системные антибиотики, пункции, а иногда операции.

ВОПРОС В ТЕМУ

Если простуда дала осложнения

- Валерий Михайлович, если грипп или простуда все-таки дали осложнение на органы слуха, удастся ли его восстановить или это необратимо?

- Обратимо. Мы призываем пациентов в как можно более ранние сроки обращаться к доктору. Острая или внезапная тугоухость, связанная со слуховым нервом, приравнивается к инфаркту уха. Чем в более ранние сроки мы начинаем оказывать помощь, тем шансов восстановить слух больше.

- Такая помощь доступна в районных поликлиниках?

- Как правило, это стационарное лечение. Во всем мире для этого используются гормональные препараты, они снимают воспаление и отеки. Могут быть разные пути введения - внутривенно, в виде инъекций. Мы в Клинике болезней уха, горла и носа Сеченовского университета делаем маленькое отверстие в барабанной перепонке при помощи лазера, радиоволны. И через это отверстие гормональные препараты доводятся до того места, где начинается ушная улитка. Такая адресная доставка средства к внутренним структурам уха. Это считается очень эффективным. Процедуру делают не только в Москве, но и в региональных медицинских центрах. В мире для этого часто используют пункцию, каждый раз надо пунктировать и заводить лекарство. У нас метод менее травматичный.

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