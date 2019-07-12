"Я ненавижу этот большой живот, не хочу рожать, хочу в тюрьму": Беременная мать из Истры рассказала о том, как убивала годовалого сына

Стали известны страшные подробности трагедии в подмосковной семье: 23 июня беременная девушка до смерти забила своего годовалого ребенка, который взбесил ее своим громким плачем. Мальчика по имени Ваня доставили в больницу с тяжелыми травмами головы в тот же день. Врачи больше недели боролись за жизнь малыша, но 1 июля он умер, так и не придя в сознание.

Журналисты "КП" пообщались с бабушкой Вани, которая рассказала ужасные подробности того вечера, а также обратила внимание, что это не первый случай безумства невестки. По словам Марины Николаевны, Катя беременна уже третий раз.

- Это уже третья Катина беременность. Когда она была беременна в первый раз, у нее случился выкидыш. Лишь спустя несколько лет она призналась моему сыну Денису, что выкидыш случился, когда она ехала в электричке. И что она просто смыла ребенка в туалет поезда, – с ужасом вспоминает Марина Николаевна. – Мы очень боимся, как бы она не навредила будущему ребенку. Она уже на 6 месяце, и нам страшно оставлять ее одну даже на минуту.

Катя беременна уже третий раз

Сейчас Екатерина находится дома под подпиской. Следователи пошли на такой шаг только из-за положения подозреваемой. Женщина находится уже на 6 месяце беременности, поэтому сажать ее в изолятор не стали.

21-летний Денис и Екатерина знакомы уже 7 лет: они познакомились еще в школе. Жить они стали вместе после рождения сына Ивана. Когда Денис вернулся из армии, малышу было уже 3 месяца.

- Эпизоды жестокости у Екатерины наблюдались и раньше, но никто не думал, что всё может зайти так далеко. Денис временами замечал, как Катя бьёт Ванечку по лицу, делал замечание. Она обещала больше так не делать, но всё повторялось. Часто, возвращаясь домой, Денис видел, что ребёнок плачет от голода. Оказывалось, что Катя не кормила малыша весь день. Он даже заводил Кате будильники, чтобы она не пропускала кормление, - рассказала "КП" Марина Николаевна.

В настоящее время Екатерина находится в той квартире, где они жили вместе с Денисом и годовалым сыном Ваней. Денис боится, что девушка может сделать что-то с собой или с нерожденным ребенком, присматривает за ней почти круглосуточно.

Денис со своим сыном Ваней

- Катя пыталась сбежать, Денису невыносимо с ней находиться в одной квартире, но приходится. Катя говорит, что ей надоело ходить с животом, и что вообще она уже хочет скорее в тюрьму, а не в больницу. Я с ней разговаривала - она ни капли не раскаивается и не сожалеет. Говорит, что не хочет хоронить малыша и даже принимать участия в его похоронах, этим занимаемся мы с Денисом, - едва сдерживая слезы, рассказала "КП" мама Дениса.

Следователь, ведущий дело, сообщил матери Дениса, что скоро их всех будут вызывать на повторный опрос, а рожать Екатерина скорее всего будет уже в СИЗО. За последние дни Денису удалось уговорить Екатерину подать заявление в ЗАГС, чтобы зарегистрировать брак. Это нужно для того, чтобы он смог сразу забрать новорождённого ребёнка домой и воспитывать его самостоятельно.

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