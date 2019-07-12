Что будет, если Visa и MasterCard уйдут из России

Международные платежные системы могут уйти из России из-за предполагаемых поправок в законодательство, пишет Коммерсант. Поправки в законопроект «О национальной платежной системе» Госдума должна рассмотреть в двадцатых числах июля. Их суть — «дочкам» международных платежных систем, зарегистрированным в России, фактически запрещается приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Но не выполнять решения головных структур они вроде как тоже не могут. И что будут делать подразделения Visa и MasterCard, если США и Евросоюз введут очередные санкции против какого-нибудь российского банка? Варианты обойти этот момент есть, но, как говорят эксперты, трудозатратные. Вот и пугают: крупнейшие международные системы просто уйдут.

И что будут делать тогда российские граждане, у которых в основном на руках платежные карты систем Visa и MasterCard? Особенно с учетом того, что картами национальной платежной системы «Мир» можно расплачиваться внутри России, но не за рубежом.

В компании Visa уже заявили, что намерены бесперебойно обеспечивать работу своей платежной системы в России, а разговоры об ее уходе основаны не более чем на предположениях и личных мнениях. И вообще российский рынок для компании стратегически важен.

- Напомню, что даже в СССР существовала система, позволяющая обслуживать зарубежные кредитные карты. Их принимали в магазинах «Березка», некоторых гостиницах и т. п. То есть если вдруг что-то случится, карты международных систем все равно у нас будут обслуживать, но каким-то необычным способом. Это касается иностранцев у нас. Нашим же гражданам никто не запрещает, если им надо расплачиваться за границей, открывать там счета и получать банковские карты — налоговой только нужно не забыть об этом сообщить. А дома в «Пятерочку» можно ходить и с картой «Мир». Но это мы сейчас фантазируем, - говорит Тимур Аитов, зампред подкомитета по платежным системам и информационной безопасности комитета Торгово-промышленной палаты РФ. - Вообще, на мой взгляд, шум сегодня поднимается не по тому поводу. Гораздо критичнее будет — с точки зрения последствий — если нас отключат от международной системы межбанковских расчетов. Или мы вот сейчас о Visa и MasterCard беспокоимся, а в нашем «Мире» система криптографии, которая защищает платежи, - импортная. И ее - технически - нам вполне могут отключить, тем более что это продукция двойного назначения. Вот о чем надо беспокоиться! Но напомню, что до сих пор санкции в банковской сфере носили скорее показной характер. И вряд ли кто-то пойдет на меры, которые могут вызвать общий хаос в платежах — поскольку он, естественно, затронет не только Россию. И с нашей стороны такое тоже не нужно.

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