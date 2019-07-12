Передозировка наркотиков: версия смерти 17-летней дочери русского миллионера в Лондоне

Скрипачка Екатерина Цуканова, имеющая русские корни, найдена мертвой в особняке в районе Кенсингтон. Основной причиной называют передозировку нескольких видов наркотиков. Внучка бывшего министра сельского хозяйства Дагестана жила в Лондоне вместе с родителями.

Екатерина Цуканова родилась в Лондоне в 2002 году. Дочь инвестбанкира и арт-продюсера росла в окружении людей искусства, художников и музыкантов. Ее отец - миллионер Игорь Цуканов в 90-е годы переехал в Великобританию вместе с женой. Именно 57-летний мужчина обнаружил бездыханное тело дочки 18 июня, сообщает The Daily Telegraph.

"Она только что выступала в Королевском оперном театре, и у нее были планы на будущее. У нее даже была доска в спальне с расписанием всех ее концертов. Моя дочь была очень счастлива, у нее было такое светлое будущее. Она была очень умной девочкой, но сделала всего один неправильный выбор. Дети всегда будут делать то, что они хотят. Утром я зашел, а она лежала на полу", - только и смог произнести шокированный отец.

Девушку сразу же доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. По слухам, Цуканова приняла несколько наркотических веществ. Ей стало плохо после того, как она вернулась с вечеринки с друзьями. Сейчас полиция ведет расследование для выяснения деталей шокирующей трагедии.

Екатерину называли подающим большие надежды музыкантом. Она впервые вышла на сцену в пять лет, училась в Королевском музыкальном колледже, а позже - в частной школе Wycombe Abbey. В свои 17 лет девушка много путешествовала по всему миру, выступала с выдающимися дирижерами. Она играла концерт Баха для двух скрипок с маэстро Владимиром Спиваковым. В 2018-м Цуканову назвали лучшим молодым музыкантом года на фестивале в Италии. Увлекалась верховой ездой - при любой возможности посещала клуб в Гайд-парке.

В светских кругах широко известно имя Игоря Цуканова. Фонд семьи Цукановых спонсировал программы Музея современного искусства, приобрел 15 картин для Третьяковской галереи, участвовал в ведущих арт-событиях по всему миру.

Игорь Цуканов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имя матери Екатерины - Натальи Цукановой (в девичестве Мамедова) часто встречается в финансовых изданиях. Дочь экс-министра сельского хозяйства Дагестана окончила экономфак МГУ. После этого она поступила в Гарвард. Позже Наталья основала собственное финансовое предприятие в сфере российской энергетики.

У Цукановых есть два сына: старший Никита и младший Савва. Они тоже выросли в Великобритании.