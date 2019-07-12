Обменивайте баллы «Пятёрочки» на ОКи в «Одноклассниках»

Москва, 24 июня 2019 г. - Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с одной из крупнейших российских социальных сетей Одноклассники запускает акцию «Обменивайте баллы с «Выручай-карты» на ОКи». До 31 августа все участники программы лояльности «Выручай-карта» «Пятёрочки» могут обменять свои баллы на Оки, виртуальную валюту Одноклассников, которой можно оплачивать различные сервисы внутри соцсети.

Принять участие в акции просто - достаточно зайти в свой личный кабинет в мобильном приложении или на сайте 5ka.ru, затем выбрать и обменять баллы на нужный пакет ОКов, получить промокод и активировать его на сайте www.ok.ru до 31 декабря включительно.

«Социальные сети давно уже стали такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и ежедневный поход в магазины у дома. Планируя подобную коллаборацию с социальными сетями, мы отталкиваемся именно от того, что будет интересно гостям наших магазинов, какую дополнительную ценность нашей программы лояльности «Выручай-карта» мы можем создать, - комментирует запуск акции Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». – У нас уже был положительный опыт работы с Одноклассниками, и мы хотим повторить успех».

«Ранее в этом году Одноклассники уже провели успешную промоакцию с «Пятёрочкой», в рамках которой все покупатели магазинов получали подарки: набор онлайн стикеров от ретейлера, а также промокоды на бесплатную активацию специальных статусов в соцсети. Не сомневаемся, что новая интеграция с «Пятёрочкой» получит отклик у покупателей благодаря близости наших аудиторий и понятной механике проекта», - комментирует акцию Алексей Кашеваров, директор по развитию бизнеса социальной сети Одноклассники.

Количество купонов для конвертации в ОКи ограничено. Ознакомиться с полными правилами акции можно на сайте 5ka.ru.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Анастасия Дуленкова

Старший менеджер по связям с общественностью

X5 Retail Group

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 13-883

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru

Рыбина Инна

Менеджер направления внешних коммуникаций

ФТС «Пятёрочка»

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 20-179

Эл. адрес: In.Rybina@x5.ru

Справочная информация:

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.