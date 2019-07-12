Составлен топ-20 стран, которыми интересовались российские туристы весной

В пятницу, 12 июля, картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг самых популярных стран для весеннего отдыха у наших соотечественников. Место в рейтинг определялось количеством скачиваний карты страны российскими пользователями.

Весной у россиян наблюдается повышенный интерес к европейским странам. Так, лидером рейтинга стала Италия, за ней следуют Германия, Франция.

В Италии пользователи мобильного приложения отдают Риму, Венеции и Милану. Что касается Германии, то здесь туристов из России привлекают Берлин, Мюнхен и Бранденбург. Во Франции пользователи MAPS.ME чаще посещают столицу.

В пятерку вошла Польша с регионами, где находится Варшава, Белосток и Лодзь, а также Испания с Барселоной, Валенсией и Жироной.

Топ-20 стран, которыми интересовались российские туристы весной:

1. Италия

2. Германии

3. Франция

4. Польша

5. Испания

6. Чехия

7. Турция

8. США

9. Австрия

10. Нидерланды

11. Финляндия

12. Греция

13. Китай

14. Литва

15. Бельгия

16. Япония

17. Словакия

18. Румыния

19. Таиланд

20. Австрия и Нидерланды.

Как сообщает картографический сервис, Таиланд потерял сразу шесть строчек по сравнению с зимним рейтингом и переместился с 13-го места на 19-е.

Ранее сайт рассказывал о рейтинге самых популярных стран для зимнего отдыха у россиян. Так, зимой наши соотечественники отдают предпочтение азиатским странам. Наряду с Японией и Китаем, где российские туристы любят проводить новогодние каникулы, в зимнем топе-20 оказались также Таиланд и Индия.